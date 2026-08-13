Dividenden-Schneeball: Aus 25.000 Euro werden 122.000 Euro

Das Wichtigste in KürzeKeine Zeit, den ganzen Artikel zu lesen? Hier sind die Kernpunkte für dich:
- Die Strategie: Beim Dividenden-Schneeball werden Ausschüttungen nicht entnommen, sondern in neue Anteile investiert. Diese schütten im Folgejahr selbst aus – aus dem linearen Ertrag wird ein exponentieller.
- Rechenbeispiel: Aus 25.000 Euro werden im Modell nach 20 Jahren 122.409 Euro statt 92.845 Euro (bei Entnahme). Die Jahresausschüttung steigt von 875 auf 3.969 Euro.
- Der Beleg: Wer 1996 den DAX kaufte, startete mit 2,6 Prozent Dividendenrendite. Heute liegt die Ausschüttung bei 10,4 Prozent des damaligen Einstands.
- Die Aktien: Nur neun deutsche Börsenfirmen haben ihre Dividende seit 25 Jahren nie gesenkt – darunter Münchener Rück, SAP und Beiersdorf. Beide Tabellen im Artikel.
- Die Bremsen: Abgeltungsteuer, Ordergebühren und ein wachsendes Klumpenrisiko im Finanzsektor kosten Rendite.
Rund 65 Milliarden Euro haben die 160 in DAX, MDAX und SDAX gelisteten Unternehmen in diesem Jahr ausgeschüttet, knapp vier Prozent mehr als 2025 – ein Rekord, den allerdings fast allein der DAX trägt, während im MDAX und SDAX die Summen sogar leicht schrumpfen. Für Anleger, die langfristig kaufen und halten, ist die spannendere Frage ohnehin nicht, wie hoch die Ausschüttung ausfällt, sondern was mit ihr passiert, sobald sie auf dem Verrechnungskonto liegt. Genau hier setzt der Dividenden-Schneeball an – die Strategie, die aus einem Buy-and-Hold-Depot eine wachsende Einkommensquelle macht.
Du kennst die Buy-and-Hold-Strategie schon? Falls nicht, lies dir schnell noch einmal unseren Ratgeber-Artikel durch. Andernfalls ist der Dividenden-Schneeball der nächste Schritt: Du hältst deine Positionen nicht nur langfristig, sondern lässt zusätzlich das arbeiten, was sie ausschütten.
Der Dividenden-Schneeball: drei Treiber, ein Effekt
Das Bild ist schnell erzählt: Ein Schneeball, der einen Hang hinunterrollt, nimmt bei jeder Umdrehung Schnee auf. Weil seine Oberfläche dabei stetig wächst, bleibt bei jeder weiteren Umdrehung noch mehr hängen. Er wird nicht nur größer, er wird immer schneller größer.
Auf ein Depot übertragen heißt das: Wenn du deine Ausschüttung nicht entnimmst, sondern damit neue Anteile kaufst, erhöhst du die Zahl der dividendenberechtigten Stücke. Im Folgejahr fließt die Dividende auf einen größeren Bestand. Drei Treiber wirken dabei zusammen:
Reinvestition: Jede wieder angelegte Ausschüttung erzeugt künftige Ausschüttungen.
Dividendenwachstum: Hebt das Unternehmen die Dividende je Aktie an, steigt der Ertrag zusätzlich – auch ohne jeden Zukauf.
Kursentwicklung: Sie verändert den Ausschüttungsstrom nicht, bestimmt aber, wie viele Anteile eine reinvestierte Dividende kauft.
Entscheidend ist dabei eine Kennzahl, die in keinem Kursportal steht. Die dort ausgewiesene Dividendenrendite bezieht sich immer auf den aktuellen Kurs. Für den Schneeball zählt dagegen die persönliche Rendite auf den einmal eingesetzten Betrag, im Fachjargon Yield on Cost. Sie steigt Jahr für Jahr, während die veröffentlichte Dividendenrendite bei steigenden Kursen konstant bleibt oder sogar sinkt.
Rechenbeispiel: Was aus 25.000 Euro in 20 Jahren wird
Angenommen, du investierst 25.000 Euro in ein breit gestreutes Dividendenportfolio mit einer anfänglichen Dividendenrendite von 3,5 Prozent. Kurs und Dividende je Anteil wachsen mit jeweils fünf Prozent pro Jahr, die Ausschüttungen werden nach Abzug der Abgeltungsteuer von 26,375 Prozent wieder angelegt. Der Sparerpauschbetrag von 1.000 Euro ist berücksichtigt – im ersten Jahr bleibt die Ausschüttung damit komplett steuerfrei.
|Jahr
|Depotwert
|Bruttodividende im Jahr
|Dividende bezogen auf die eingesetzten 25.000 Euro
|1
|27.169 Euro
|875 Euro
|3,5 %
|5
|37.787 Euro
|1.219 Euro
|4,9 %
|10
|56.384 Euro
|1.823 Euro
|7,3 %
|15
|83.340 Euro
|2.699 Euro
|10,8 %
|20
|122.409 Euro
|3.969 Euro
|15,9 %
Der Vergleichsfall macht den Unterschied greifbar: Wenn du die Ausschüttungen jedes Jahr entnimmst und ausgibst, kommst du nach 20 Jahren auf ein Depotbestand von 66.332 Euro plus 26.513 Euro entnommener Dividenden – zusammen 92.845 Euro. Der Schneeball bringt in diesem Modell also rund 29.500 Euro mehr Gesamtvermögen. Noch deutlicher wird der Effekt beim laufenden Einkommen: Im 20. Jahr wirft das reinvestierte Depot 3.969 Euro Bruttodividende ab, das entnommene nur 2.211 Euro. Wer den Schneeball zwei Jahrzehnte rollen lässt, kann anschließend fast doppelt so viel entnehmen.
Das ist eine Modellrechnung mit konstanten Annahmen, keine Prognose. Kurse schwanken, Dividenden können gekürzt werden, und ein einziges Krisenjahr kann das Ergebnis spürbar verändern. Wer eigene Werte durchspielen möchte, kann das im folgenden Rechner tun.