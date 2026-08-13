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Dividenden-Strategie

Dividenden-Schneeball: Aus 25.000 Euro werden 122.000 Euro

Wer 1996 den DAX kaufte, startete mit mageren 2,6 Prozent Dividendenrendite. Heute entspricht die Ausschüttung 10,4 Prozent des damaligen Einstands – ohne einen einzigen Zukauf. Das ist der Dividenden-Schneeball. Wir zeigen dir, wie er funktioniert, welche neun deutschen Aktien seit 25 Jahren nie gekürzt haben und wie viel er in deinem Depot bringt.

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Das Wichtigste in Kürze

Keine Zeit, den ganzen Artikel zu lesen? Hier sind die Kernpunkte für dich:

    • Die Strategie: Beim Dividenden-Schneeball werden Ausschüttungen nicht entnommen, sondern in neue Anteile investiert. Diese schütten im Folgejahr selbst aus – aus dem linearen Ertrag wird ein exponentieller.
    • Rechenbeispiel: Aus 25.000 Euro werden im Modell nach 20 Jahren 122.409 Euro statt 92.845 Euro (bei Entnahme). Die Jahresausschüttung steigt von 875 auf 3.969 Euro.
    • Der Beleg: Wer 1996 den DAX kaufte, startete mit 2,6 Prozent Dividendenrendite. Heute liegt die Ausschüttung bei 10,4 Prozent des damaligen Einstands.
    • Die Aktien: Nur neun deutsche Börsenfirmen haben ihre Dividende seit 25 Jahren nie gesenkt – darunter Münchener Rück, SAP und Beiersdorf. Beide Tabellen im Artikel.
    • Die Bremsen: Abgeltungsteuer, Ordergebühren und ein wachsendes Klumpenrisiko im Finanzsektor kosten Rendite.

Rund 65 Milliarden Euro haben die 160 in DAX, MDAX und SDAX gelisteten Unternehmen in diesem Jahr ausgeschüttet, knapp vier Prozent mehr als 2025 – ein Rekord, den allerdings fast allein der DAX trägt, während im MDAX und SDAX die Summen sogar leicht schrumpfen. Für Anleger, die langfristig kaufen und halten, ist die spannendere Frage ohnehin nicht, wie hoch die Ausschüttung ausfällt, sondern was mit ihr passiert, sobald sie auf dem Verrechnungskonto liegt. Genau hier setzt der Dividenden-Schneeball an – die Strategie, die aus einem Buy-and-Hold-Depot eine wachsende Einkommensquelle macht.

💡 Gut zu wissen

Du kennst die Buy-and-Hold-Strategie schon? Falls nicht, lies dir schnell noch einmal unseren Ratgeber-Artikel durch. Andernfalls ist der Dividenden-Schneeball der nächste Schritt: Du hältst deine Positionen nicht nur langfristig, sondern lässt zusätzlich das arbeiten, was sie ausschütten.

Der Dividenden-Schneeball: drei Treiber, ein Effekt

Das Bild ist schnell erzählt: Ein Schneeball, der einen Hang hinunterrollt, nimmt bei jeder Umdrehung Schnee auf. Weil seine Oberfläche dabei stetig wächst, bleibt bei jeder weiteren Umdrehung noch mehr hängen. Er wird nicht nur größer, er wird immer schneller größer.

Auf ein Depot übertragen heißt das: Wenn du deine Ausschüttung nicht entnimmst, sondern damit neue Anteile kaufst, erhöhst du die Zahl der dividendenberechtigten Stücke. Im Folgejahr fließt die Dividende auf einen größeren Bestand. Drei Treiber wirken dabei zusammen:

Reinvestition: Jede wieder angelegte Ausschüttung erzeugt künftige Ausschüttungen.

Dividendenwachstum: Hebt das Unternehmen die Dividende je Aktie an, steigt der Ertrag zusätzlich – auch ohne jeden Zukauf.

Kursentwicklung: Sie verändert den Ausschüttungsstrom nicht, bestimmt aber, wie viele Anteile eine reinvestierte Dividende kauft.

Entscheidend ist dabei eine Kennzahl, die in keinem Kursportal steht. Die dort ausgewiesene Dividendenrendite bezieht sich immer auf den aktuellen Kurs. Für den Schneeball zählt dagegen die persönliche Rendite auf den einmal eingesetzten Betrag, im Fachjargon Yield on Cost. Sie steigt Jahr für Jahr, während die veröffentlichte Dividendenrendite bei steigenden Kursen konstant bleibt oder sogar sinkt.

Rechenbeispiel: Was aus 25.000 Euro in 20 Jahren wird

Angenommen, du investierst 25.000 Euro in ein breit gestreutes Dividendenportfolio mit einer anfänglichen Dividendenrendite von 3,5 Prozent. Kurs und Dividende je Anteil wachsen mit jeweils fünf Prozent pro Jahr, die Ausschüttungen werden nach Abzug der Abgeltungsteuer von 26,375 Prozent wieder angelegt. Der Sparerpauschbetrag von 1.000 Euro ist berücksichtigt – im ersten Jahr bleibt die Ausschüttung damit komplett steuerfrei.

JahrDepotwertBruttodividende im JahrDividende bezogen auf die eingesetzten 25.000 Euro
127.169 Euro875 Euro3,5 %
537.787 Euro1.219 Euro4,9 %
1056.384 Euro1.823 Euro7,3 %
1583.340 Euro2.699 Euro10,8 %
20122.409 Euro3.969 Euro15,9 %

Der Vergleichsfall macht den Unterschied greifbar: Wenn du die Ausschüttungen jedes Jahr entnimmst und ausgibst, kommst du nach 20 Jahren auf ein Depotbestand von 66.332 Euro plus 26.513 Euro entnommener Dividenden – zusammen 92.845 Euro. Der Schneeball bringt in diesem Modell also rund 29.500 Euro mehr Gesamtvermögen. Noch deutlicher wird der Effekt beim laufenden Einkommen: Im 20. Jahr wirft das reinvestierte Depot 3.969 Euro Bruttodividende ab, das entnommene nur 2.211 Euro. Wer den Schneeball zwei Jahrzehnte rollen lässt, kann anschließend fast doppelt so viel entnehmen.

Das ist eine Modellrechnung mit konstanten Annahmen, keine Prognose. Kurse schwanken, Dividenden können gekürzt werden, und ein einziges Krisenjahr kann das Ergebnis spürbar verändern. Wer eigene Werte durchspielen möchte, kann das im folgenden Rechner tun.

Dividenden-Schneeball-Rechner

Wie viel Kapital und wie viel jährliche Ausschüttung entstehen, wenn Dividenden wieder angelegt werden.

Depotwert am Ende
Bruttodividende im letzten Jahr
Dividende auf den Einsatzbezogen auf alle Einzahlungen
Aufbau des Depotwerts nach Einzahlungen, Kursgewinnen und reinvestierten Dividenden
Eigene Einzahlungen Kursgewinne Reinvestierte Dividenden

Modellrechnung mit konstanter Rendite, keine Prognose. Kurs und Dividende je Anteil wachsen mit der gleichen Rate, die Dividendenrendite bleibt dadurch konstant. Ausschüttungen fließen einmal jährlich und werden ohne Ordergebühren wieder angelegt. Quellensteuern ausländischer Staaten, Kaufkosten und Inflation bleiben unberücksichtigt. Kurse und Dividenden können auch fallen.

Der Beleg aus der Praxis: Aus 2,6 Prozent werden 10,4 Prozent

Dass es sich dabei nicht um ein Rechenkunststück handelt, zeigt der Blick auf den deutschen Markt. Die Dividendenstudie des isf Institute for Strategic Finance an der FOM Hochschule und der DSW hat den DAX seit 1996 durchgerechnet: Wärst du damals zum Jahresdurchschnittskurs des Kursindex eingestiegen, hättest du im ersten Jahr eine Dividendenrendite von 2,6 Prozent kassiert – unspektakulär. Knapp 20 Jahre später hatten die aufsummierten Bruttodividenden den Einstand vollständig refinanziert. Die Ausschüttung des Jahres 2026 entspricht inzwischen 10,4 Prozent des damals eingesetzten Kapitals.

Auf Einzelwerte übertragen fällt der Effekt noch deutlicher aus. Drei Beispiele aus derselben Studie, jeweils gerechnet auf einen Einstieg zum Kurs von Ende 2016:

  • Münchener Rück: Einstand 180,30 Euro, seither 127,65 Euro Dividenden je Aktie kassiert. Die Ausschüttung 2026 entspricht 13,3 Prozent des Einstandskurses.
  • Hannover Rück: Aus 4,8 Prozent Anfangsrendite sind 12,1 Prozent geworden – die aktuelle Dividende liegt bei 12,50 Euro je Aktie.
  • Allianz: 112,30 Euro Dividenden auf einen Einstand von 157,30 Euro. Gut 70 Prozent des Kaufpreises sind damit brutto zurückgeflossen, die Yield on Cost liegt bei 10,9 Prozent.

Wie groß der Dividendenanteil an der Gesamtrendite langfristig ist, beziffert die Dividendenstudie von Allianz Global Investors: Über 40 Jahre steuerten Ausschüttungen beim MSCI Europa gut 39 Prozent zur annualisierten Gesamtrendite bei, in Nordamerika rund 21 Prozent, im asiatisch-pazifischen Raum ohne Japan knapp 49 Prozent. Und die Unternehmen halten ihre Zahlungen erstaunlich stabil: Im STOXX Europe 600 erhöhten 2025 rund 400 Gesellschaften die Dividende, 108 hielten sie konstant, nur 90 senkten sie.

In eigener Sache
Dividenden kassieren, reinvestieren und wiederholen

Der Schneeball lebt davon, dass möglichst viel von der Ausschüttung wieder investiert wird. Bei finanzen.net ZERO, dem Broker von finanzen.net, gibt es die Funktion „automatischer Re-Invest“. So wird jede deiner kassierten Dividenden umgehend reinvestiert, ohne dass du selbst aktiv werden musst. Du hast noch kein Depot bei finanzen.net ZERO? Dann starte hier mit wenigen Klicks.

Kontinuität schlägt Spitzenrendite

Für den Dividenden-Schneeball ist eine gekürzte Dividende der teuerste Zwischenfall: Sie senkt nicht nur den Ertrag eines Jahres, sondern auch alle künftigen Reinvestitionen. Statt allein auf die Höhe der Rendite zu schauen, sind vier Dividenden-Kriterien wichtig:

  • Kontinuität: Die Dividende wurde in über mehrere Jahre nicht gekürzt.
  • Ausschüttungsquote: Über drei Jahre geglättet liegt sie zwischen 25 und 75 Prozent des Gewinns – genug für die Aktionäre, genug fürs Unternehmen.
  • Rendite: Die Dividendenrendite liegt über einem Prozent.
  • Wachstum: Die Dividende wurde in den vergangenen zehn Jahren mehrfach angehoben, zuletzt auch im aktuellen Jahr.

Es gibt das inoffizielle Prädikat des Dividenden-Aristokraten. Hierbei handelt es sich um besonders zuverlässige Dividendenzahler. Bei Dividendenaristokraten handelt es sich um Aktiengesellschaften, die ihre Dividende mindestens 25 Jahre in Folge angehoben haben. Der Anstieg bezieht sich auf die absolute Höhe der Dividende und nicht auf die Dividendenrendite. In Deutschland ist gibt es keinen reinen Dividenden-Aristokraten. Dafür existieren immerhin neun Aktiengesellschaften, die seit einem Vierteljahrhundert ohne Kürzung auskommen – vier davon aus dem DAX, zwei aus dem Freiverkehr. Die Spalte ganz rechts in der Tabelle zeigt dir, wie stark die Dividende in diesem Zeitraum im Schnitt pro Jahr gewachsen ist. Genau dieser Wert ist der zweite Treiber des Schneeballs.

UnternehmenIndexDividendenwachstum p. a.
Münchener RückDAX12,8 %
SAPDAX12,1 %
Fuchs (Vorzüge)MDAX12,0 %
BechtleMDAX11,9 %
Sedlmayr GrundFreiverkehr9,1 %
Henkel (Vorzüge)DAX7,1 %
Hornbach HoldingSDAX5,9 %
BeiersdorfDAX4,5 %
Paul HartmannFreiverkehr4,3 %

Quelle: Dividendenstudie Deutschland 2026, isf Institute for Strategic Finance an der FOM Hochschule und DSW, Stichtag 2. April 2026. Zeiträume über 25 Jahre werden nicht separat ausgewiesen.

Kontinuität allein ist allerdings nur die halbe Miete. Beiersdorf etwa hat die Dividende seit der Finanzkrise nur ein einziges Mal erhöht – wer auf Dividendenwachstum setzt, findet die interessanteren Kandidaten in der zweiten Liste. Ein deutscher Dividendenaristokrat im US-Sinne, also 25 Anhebungen in Folge, existiert wie erwähnt nicht derzeit nicht. Schmierstoff-Hersteller Fuchs fehlt dazu genau ein Jahr.

Die Steigerer: die längsten Anhebungsserien

UnternehmenIndexAnhebungen in FolgeDividendenwachstum p. a.
Fuchs (Vorzüge)MDAX2412,5 %
CeweSDAX176,7 %
SAPDAX1610,6 %
SymriseDAX165,9 %
NemetschekMDAX1316,3 %
Atoss SoftwareSDAX1223,6 %
Deutsche BörseDAX116,5 %

Quelle: Dividendenstudie Deutschland 2026, isf Institute for Strategic Finance an der FOM Hochschule und DSW, Stichtag 2. April 2026. Nur noch elf deutsche Firmen schaffen mindestens zehn Anhebungen in Serie.

Beide Listen sind ausdrücklich keine Kaufempfehlung, sondern eine Auswertung nach Ausschüttungshistorie. Wie attraktiv ein Titel heute ist, hängt vom Kurs und damit von der Bewertung ab – und die kann sich seit der letzten Ausschüttung deutlich verändert haben. Auffällig ist zudem, dass sich die Kandidaten auf wenige Geschäftsmodelle konzentrieren: Rückversicherung, Software, Spezialchemie, Handel. Ein Depot allein aus diesen Werten wäre alles andere als breit gestreut.

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Wo der Schneeball ins Stocken gerät

Drei Hindernisse auf dem Weg zum Dividenderfolg solltest du kennen.

Erstens die Steuer: Über den Sparerpauschbetrag hinaus fallen 26,375 Prozent auf jede Ausschüttung an, und zwar sofort. Bei 3,5 Prozent Dividendenrendite ist der Freibetrag von 1.000 Euro schon ab rund 28.500 Euro Depotwert ausgeschöpft. In der reinen Aufbauphase sind thesaurierende Fonds steuerlich häufig effizienter, weil dort weniger Kapital vorzeitig abfließt. Der ausschüttende Ansatz spielt seine Stärke aus, wenn tatsächlich ein Einkommensstrom entstehen soll.

Zweitens die Kosten: Wer kleine Beträge einzeln reinvestiert, zahlt relativ hohe Ordergebühren. Sinnvoller ist es, Ausschüttungen zu sammeln oder über einen Sparplan automatisiert anzulegen.

Drittens das Klumpenrisiko: Versicherungen und Banken stehen inzwischen für ein Viertel der deutschen Ausschüttungen, ihr Dividendenvolumen ist gegenüber 2024 um 36 Prozent gestiegen. Das schlägt auf Dividenden-ETFs durch, die nach Renditehöhe gewichten. Umgekehrt zeigt die Autobranche, wie schnell ein vermeintlich sicherer Zahler ausfällt: Ihre Ausschüttungssumme ist seit 2024 um ein Drittel eingebrochen, Volkswagen kürzte 2026 um 17 Prozent, Mercedes-Benz um 19 Prozent, die Porsche Holding um 21 Prozent. Eine hohe Dividendenrendite ist eben oft schlicht die Folge eines gefallenen Kurses.

In eigener Sache
Ausschüttungen automatisch weiterrollen lassen

Bei finanzen.net ZERO¹, dem Broker von finanzen.net, handelst du Aktien und ETFs beim Kostensieger der Stiftung Warentest (12/2025) – auch in Bruchstücken und via Sparplan. So landet deine Dividende vollständig wieder im Depot, anstatt zum Teil in den Gebühren.

Fazit: Verlässlichkeit ist wichtiger als die Höhe

Der Dividenden-Schneeball ist die logische Fortsetzung einer Buy-and-Hold-Strategie: Statt Anteile nur zu halten, arbeitet auch der laufende Ertrag weiter. Er funktioniert allerdings nicht über die Höhe der einzelnen Zahlung, sondern über deren Verlässlichkeit, über die Wiederanlage und über Zeit. Wer die Ausschüttungen dieses Sommers arbeiten lassen will, sucht deshalb besser nach Unternehmen, die auch im nächsten Abschwung nicht kürzen müssen, als nach der höchsten Momentaufnahme-Rendite – und organisiert die Reinvestition so, dass Steuern und Gebühren möglichst wenig davon abziehen.

So setzt du den Dividenden-Schneeball in vier Schritten um:

  • Setze auf Verlässlichkeit statt auf die höchste Rendite – gefragt sind Unternehmen, die ihre Dividende auch im Abschwung halten und regelmäßig anheben.
  • Streue über Branchen, denn zuverlässige Zahler ballen sich in wenigen Sektoren. Ein Dividenden-ETF nimmt dir die Auswahl ab.
  • Reinvestiere jede Ausschüttung und sammle kleine Beträge, bis sich eine Order lohnt – oder lass sie automatisch wieder anlegen.
  • Gib dem Effekt Zeit und hinterlege einen Freistellungsauftrag, damit der Sparerpauschbetrag nicht verfällt.

Was du dafür brauchst, ist ein Depot. Weil beim Schneeball jede Ausschüttung erneut durch die Order läuft, schlagen Gebühren hier doppelt zu Buche – sie kosten dich nicht nur einmal Geld, sondern auch alle künftigen Erträge daraus. Bei finanzen.net ZERO¹, dem Broker von finanzen.net, handelst du beim Kostensieger der Stiftung Warentest (12/2025). Starte hier mit wenigen Klicks!

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