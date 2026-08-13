Dividenden-Schneeball: Aus 25.000 Euro werden 122.000 Euro

Der Beleg aus der Praxis: Aus 2,6 Prozent werden 10,4 Prozent

Dass es sich dabei nicht um ein Rechenkunststück handelt, zeigt der Blick auf den deutschen Markt. Die Dividendenstudie des isf Institute for Strategic Finance an der FOM Hochschule und der DSW hat den DAX seit 1996 durchgerechnet: Wärst du damals zum Jahresdurchschnittskurs des Kursindex eingestiegen, hättest du im ersten Jahr eine Dividendenrendite von 2,6 Prozent kassiert – unspektakulär. Knapp 20 Jahre später hatten die aufsummierten Bruttodividenden den Einstand vollständig refinanziert. Die Ausschüttung des Jahres 2026 entspricht inzwischen 10,4 Prozent des damals eingesetzten Kapitals.

Auf Einzelwerte übertragen fällt der Effekt noch deutlicher aus. Drei Beispiele aus derselben Studie, jeweils gerechnet auf einen Einstieg zum Kurs von Ende 2016:

Münchener Rück: Einstand 180,30 Euro, seither 127,65 Euro Dividenden je Aktie kassiert. Die Ausschüttung 2026 entspricht 13,3 Prozent des Einstandskurses.

Einstand 180,30 Euro, seither 127,65 Euro Dividenden je Aktie kassiert. Die Ausschüttung 2026 entspricht 13,3 Prozent des Einstandskurses. Hannover Rück: Aus 4,8 Prozent Anfangsrendite sind 12,1 Prozent geworden – die aktuelle Dividende liegt bei 12,50 Euro je Aktie.

Aus 4,8 Prozent Anfangsrendite sind 12,1 Prozent geworden – die aktuelle Dividende liegt bei 12,50 Euro je Aktie. Allianz: 112,30 Euro Dividenden auf einen Einstand von 157,30 Euro. Gut 70 Prozent des Kaufpreises sind damit brutto zurückgeflossen, die Yield on Cost liegt bei 10,9 Prozent.

Wie groß der Dividendenanteil an der Gesamtrendite langfristig ist, beziffert die Dividendenstudie von Allianz Global Investors: Über 40 Jahre steuerten Ausschüttungen beim MSCI Europa gut 39 Prozent zur annualisierten Gesamtrendite bei, in Nordamerika rund 21 Prozent, im asiatisch-pazifischen Raum ohne Japan knapp 49 Prozent. Und die Unternehmen halten ihre Zahlungen erstaunlich stabil: Im STOXX Europe 600 erhöhten 2025 rund 400 Gesellschaften die Dividende, 108 hielten sie konstant, nur 90 senkten sie.

In eigener Sache

Dividenden kassieren, reinvestieren und wiederholen Der Schneeball lebt davon, dass möglichst viel von der Ausschüttung wieder investiert wird. Bei finanzen.net ZERO, dem Broker von finanzen.net, gibt es die Funktion „automatischer Re-Invest“. So wird jede deiner kassierten Dividenden umgehend reinvestiert, ohne dass du selbst aktiv werden musst. Du hast noch kein Depot bei finanzen.net ZERO? Dann starte hier mit wenigen Klicks.

Kontinuität schlägt Spitzenrendite

Für den Dividenden-Schneeball ist eine gekürzte Dividende der teuerste Zwischenfall: Sie senkt nicht nur den Ertrag eines Jahres, sondern auch alle künftigen Reinvestitionen. Statt allein auf die Höhe der Rendite zu schauen, sind vier Dividenden-Kriterien wichtig:

Kontinuität: Die Dividende wurde in über mehrere Jahre nicht gekürzt.

Die Dividende wurde in über mehrere Jahre nicht gekürzt. Ausschüttungsquote: Über drei Jahre geglättet liegt sie zwischen 25 und 75 Prozent des Gewinns – genug für die Aktionäre, genug fürs Unternehmen.

Über drei Jahre geglättet liegt sie zwischen 25 und 75 Prozent des Gewinns – genug für die Aktionäre, genug fürs Unternehmen. Rendite: Die Dividendenrendite liegt über einem Prozent.

Die Dividendenrendite liegt über einem Prozent. Wachstum: Die Dividende wurde in den vergangenen zehn Jahren mehrfach angehoben, zuletzt auch im aktuellen Jahr.

Es gibt das inoffizielle Prädikat des Dividenden-Aristokraten. Hierbei handelt es sich um besonders zuverlässige Dividendenzahler. Bei Dividendenaristokraten handelt es sich um Aktiengesellschaften, die ihre Dividende mindestens 25 Jahre in Folge angehoben haben. Der Anstieg bezieht sich auf die absolute Höhe der Dividende und nicht auf die Dividendenrendite. In Deutschland ist gibt es keinen reinen Dividenden-Aristokraten. Dafür existieren immerhin neun Aktiengesellschaften, die seit einem Vierteljahrhundert ohne Kürzung auskommen – vier davon aus dem DAX, zwei aus dem Freiverkehr. Die Spalte ganz rechts in der Tabelle zeigt dir, wie stark die Dividende in diesem Zeitraum im Schnitt pro Jahr gewachsen ist. Genau dieser Wert ist der zweite Treiber des Schneeballs.



Quelle: Dividendenstudie Deutschland 2026, isf Institute for Strategic Finance an der FOM Hochschule und DSW, Stichtag 2. April 2026. Zeiträume über 25 Jahre werden nicht separat ausgewiesen.

Kontinuität allein ist allerdings nur die halbe Miete. Beiersdorf etwa hat die Dividende seit der Finanzkrise nur ein einziges Mal erhöht – wer auf Dividendenwachstum setzt, findet die interessanteren Kandidaten in der zweiten Liste. Ein deutscher Dividendenaristokrat im US-Sinne, also 25 Anhebungen in Folge, existiert wie erwähnt nicht derzeit nicht. Schmierstoff-Hersteller Fuchs fehlt dazu genau ein Jahr.

Die Steigerer: die längsten Anhebungsserien

Unternehmen Index Anhebungen in Folge Dividendenwachstum p. a. Fuchs (Vorzüge) MDAX 24 12,5 % Cewe SDAX 17 6,7 % SAP DAX 16 10,6 % Symrise DAX 16 5,9 % Nemetschek MDAX 13 16,3 % Atoss Software SDAX 12 23,6 % Deutsche Börse DAX 11 6,5 %

Quelle: Dividendenstudie Deutschland 2026, isf Institute for Strategic Finance an der FOM Hochschule und DSW, Stichtag 2. April 2026. Nur noch elf deutsche Firmen schaffen mindestens zehn Anhebungen in Serie.

Beide Listen sind ausdrücklich keine Kaufempfehlung, sondern eine Auswertung nach Ausschüttungshistorie. Wie attraktiv ein Titel heute ist, hängt vom Kurs und damit von der Bewertung ab – und die kann sich seit der letzten Ausschüttung deutlich verändert haben. Auffällig ist zudem, dass sich die Kandidaten auf wenige Geschäftsmodelle konzentrieren: Rückversicherung, Software, Spezialchemie, Handel. Ein Depot allein aus diesen Werten wäre alles andere als breit gestreut.

Wo der Schneeball ins Stocken gerät

Drei Hindernisse auf dem Weg zum Dividenderfolg solltest du kennen.

Erstens die Steuer: Über den Sparerpauschbetrag hinaus fallen 26,375 Prozent auf jede Ausschüttung an, und zwar sofort. Bei 3,5 Prozent Dividendenrendite ist der Freibetrag von 1.000 Euro schon ab rund 28.500 Euro Depotwert ausgeschöpft. In der reinen Aufbauphase sind thesaurierende Fonds steuerlich häufig effizienter, weil dort weniger Kapital vorzeitig abfließt. Der ausschüttende Ansatz spielt seine Stärke aus, wenn tatsächlich ein Einkommensstrom entstehen soll.

Zweitens die Kosten: Wer kleine Beträge einzeln reinvestiert, zahlt relativ hohe Ordergebühren. Sinnvoller ist es, Ausschüttungen zu sammeln oder über einen Sparplan automatisiert anzulegen.

Drittens das Klumpenrisiko: Versicherungen und Banken stehen inzwischen für ein Viertel der deutschen Ausschüttungen, ihr Dividendenvolumen ist gegenüber 2024 um 36 Prozent gestiegen. Das schlägt auf Dividenden-ETFs durch, die nach Renditehöhe gewichten. Umgekehrt zeigt die Autobranche, wie schnell ein vermeintlich sicherer Zahler ausfällt: Ihre Ausschüttungssumme ist seit 2024 um ein Drittel eingebrochen, Volkswagen kürzte 2026 um 17 Prozent, Mercedes-Benz um 19 Prozent, die Porsche Holding um 21 Prozent. Eine hohe Dividendenrendite ist eben oft schlicht die Folge eines gefallenen Kurses.

In eigener Sache

Ausschüttungen automatisch weiterrollen lassen Bei finanzen.net ZERO¹, dem Broker von finanzen.net, handelst du Aktien und ETFs beim Kostensieger der Stiftung Warentest (12/2025) – auch in Bruchstücken und via Sparplan. So landet deine Dividende vollständig wieder im Depot, anstatt zum Teil in den Gebühren.



Fazit: Verlässlichkeit ist wichtiger als die Höhe

Der Dividenden-Schneeball ist die logische Fortsetzung einer Buy-and-Hold-Strategie: Statt Anteile nur zu halten, arbeitet auch der laufende Ertrag weiter. Er funktioniert allerdings nicht über die Höhe der einzelnen Zahlung, sondern über deren Verlässlichkeit, über die Wiederanlage und über Zeit. Wer die Ausschüttungen dieses Sommers arbeiten lassen will, sucht deshalb besser nach Unternehmen, die auch im nächsten Abschwung nicht kürzen müssen, als nach der höchsten Momentaufnahme-Rendite – und organisiert die Reinvestition so, dass Steuern und Gebühren möglichst wenig davon abziehen.

So setzt du den Dividenden-Schneeball in vier Schritten um: Setze auf Verlässlichkeit statt auf die höchste Rendite – gefragt sind Unternehmen, die ihre Dividende auch im Abschwung halten und regelmäßig anheben.

statt auf die höchste Rendite – gefragt sind Unternehmen, die ihre Dividende auch im Abschwung halten und regelmäßig anheben. Streue über Branchen , denn zuverlässige Zahler ballen sich in wenigen Sektoren. Ein Dividenden-ETF nimmt dir die Auswahl ab.

, denn zuverlässige Zahler ballen sich in wenigen Sektoren. Ein Dividenden-ETF nimmt dir die Auswahl ab. Reinvestiere jede Ausschüttung und sammle kleine Beträge, bis sich eine Order lohnt – oder lass sie automatisch wieder anlegen.

und sammle kleine Beträge, bis sich eine Order lohnt – oder lass sie automatisch wieder anlegen. Gib dem Effekt Zeit und hinterlege einen Freistellungsauftrag, damit der Sparerpauschbetrag nicht verfällt. Was du dafür brauchst, ist ein Depot. Weil beim Schneeball jede Ausschüttung erneut durch die Order läuft, schlagen Gebühren hier doppelt zu Buche – sie kosten dich nicht nur einmal Geld, sondern auch alle künftigen Erträge daraus. Bei finanzen.net ZERO¹, dem Broker von finanzen.net, handelst du beim Kostensieger der Stiftung Warentest (12/2025). Starte hier mit wenigen Klicks!