Prozentrechner: Prozente schnell und richtig berechnen

Die drei Berechnungsmodi

Jede Prozentaufgabe sucht eine von drei Größen. Der Rechner erkennt automatisch, welche du brauchst:

Modus A: Prozentwert berechnen

Du kennst einen Betrag und einen Prozentsatz und willst wissen, wie viel das in Euro (oder einer anderen Einheit) ist.

Beispiel: Ein Pullover kostet 80 Euro, das Geschäft gibt 20 Prozent Rabatt. Wie hoch ist der Rabatt? Trag 80 als Grundwert und 20 als Prozentsatz ein. Ergebnis: 16 Euro.

Formel: Prozentwert = Grundwert × Prozentsatz ÷ 100

Modus B: Prozentsatz berechnen

Du kennst zwei Werte und willst wissen, wie viel Prozent der eine vom anderen ausmacht.

Beispiel: Du sparst monatlich 450 Euro bei 2.800 Euro Nettoeinkommen. Wie hoch ist deine Sparquote? Trag 2.800 als Grundwert und 450 als Prozentwert ein. Ergebnis: 16,1 Prozent.

Formel: Prozentsatz = Prozentwert ÷ Grundwert × 100

Modus C: Grundwert berechnen

Du kennst einen Prozentwert und den dazugehörigen Prozentsatz und willst das Ganze ermitteln.

Beispiel: Du zahlst 57 Euro Versandkosten, das entspricht 3 Prozent deiner Bestellung. Wie hoch war der Bestellwert? Trag 57 als Prozentwert und 3 als Prozentsatz ein. Ergebnis: 1.900 Euro.

Formel: Grundwert = Prozentwert × 100 ÷ Prozentsatz

Alle Formeln auf einen Blick

Gesuchte Größe Formel Beispiel Prozentwert (W) W = G × p ÷ 100 20 % von 80 € = 16 € Prozentsatz (p) p = W ÷ G × 100 15 von 60 = 25 % Grundwert (G) G = W × 100 ÷ p 10 € sind 5 % → G = 200 €

Typische Anwendungen

Rabatte berechnen

Ein Produkt kostet 120 Euro, im Angebot gibt es 25 Prozent Rabatt. Der schnellste Weg: Wenn du 25 Prozent Rabatt bekommst, zahlst du 75 Prozent. Also 120 × 0,75 = 90 Euro.

Bei mehrfachen Rabatten („20 Prozent auf alles, zusätzlich 10 Prozent auf reduzierte Ware“) werden die Prozentsätze nicht addiert. Der zweite Rabatt bezieht sich auf den bereits reduzierten Preis. Die Gesamtersparnis beträgt nicht 30 Prozent, sondern 28 Prozent.

Mehrwertsteuer: Brutto und Netto umrechnen

Netto zu Brutto: Nettopreis × 1,19 = Bruttopreis. Beispiel: 100 Euro × 1,19 = 119 Euro.

Brutto zu Netto: Hier liegt der häufigste Fehler. Du kannst nicht einfach 19 Prozent abziehen, denn die 19 Prozent beziehen sich auf den Nettopreis, nicht auf den Bruttopreis. Richtig: Bruttopreis ÷ 1,19 = Nettopreis. Beispiel: 119 Euro ÷ 1,19 = 100 Euro.

Würdest du stattdessen 19 Prozent von 119 Euro abziehen, kämst du auf 96,39 Euro. Das wäre falsch.

Prozentuale Veränderungen

Wenn ein Gehalt von 3.200 Euro um 4 Prozent steigt: 3.200 × 1,04 = 3.328 Euro. Die Erhöhung beträgt 128 Euro.

Wenn eine Aktie von 85 Euro auf 72 Euro fällt: (85 − 72) ÷ 85 × 100 = 15,3 Prozent Verlust.

Trag die Werte in den Rechner ein, wenn du dir bei der Richtung der Berechnung unsicher bist.

Vier Fehler, die fast jeder macht

1. Prozent und Prozentpunkte verwechseln

Ein Zinssatz steigt von 2 auf 3 Prozent. Wie stark ist der Anstieg? Die Antwort lautet: um 1 Prozentpunkt. Prozentual gesehen ist der Zinssatz aber um 50 Prozent gestiegen (1 ist die Hälfte von 2). Diese Unterscheidung ist besonders bei Zinsen, Wahlergebnissen und Arbeitslosenquoten relevant.

2. Erhöhung und Senkung aufheben sich nicht

Ein Preis steigt um 20 Prozent auf 120 Euro. Danach sinkt er um 20 Prozent. Das Ergebnis ist nicht 100 Euro, sondern 96 Euro. Warum? Die 20 Prozent Senkung beziehen sich auf 120 Euro (nicht auf die ursprünglichen 100 Euro): 120 × 0,20 = 24 Euro. Also: 120 − 24 = 96 Euro.

3. Mehrere Rabatte addieren

Zwei Rabatte von je 10 Prozent ergeben nicht 20 Prozent Gesamtrabatt. Ausgehend von 100 Euro: Erster Rabatt = 90 Euro. Zweiter Rabatt (10 Prozent von 90 Euro) = 81 Euro. Die tatsächliche Ersparnis beträgt 19 Prozent, nicht 20 Prozent.

4. Dezimalfehler am Taschenrechner

5 Prozent sind 0,05, nicht 5. Wer am Taschenrechner 250 × 5 statt 250 × 0,05 eintippt, bekommt 1.250 statt 12,50. Gewöhne dir an, Prozentsätze vor dem Eintippen in eine Dezimalzahl umzurechnen. Oder nutze einfach den Rechner oben.

💡 Gut zu wissen Kopfrechen-Trick: Nimm immer 10 Prozent als Ankerpunkt. 10 Prozent eines Betrags sind einfach eine Kommastelle nach links. 10 Prozent von 340 Euro = 34 Euro. Für 20 Prozent verdoppelst du (68 Euro), für 5 Prozent halbierst du (17 Euro), für 15 Prozent addierst du 10 Prozent und 5 Prozent (34 + 17 = 51 Euro). Das reicht für die meisten Alltagssituationen.

Häufige Fragen zur Prozentrechnung

Wie berechnet man Prozent?

Die Grundformel lautet: Prozentwert = Grundwert × Prozentsatz ÷ 100. Beispiel: 15 Prozent von 200 Euro = 200 × 15 ÷ 100 = 30 Euro. Alternativ kannst du den Prozentsatz als Dezimalzahl schreiben (15 Prozent = 0,15) und direkt multiplizieren: 200 × 0,15 = 30 Euro.

Wie berechne ich, wie viel Prozent ein Betrag von einem anderen ist?

Teile den kleineren Betrag durch den größeren und multipliziere mit 100. Beispiel: 45 von 180 = 45 ÷ 180 × 100 = 25 Prozent. Im Rechner oben trägst du 180 als Grundwert und 45 als Prozentwert ein.

Wie rechne ich Prozent in Excel?

In Excel lautet die Formel: =Grundwert*Prozentsatz. Den Prozentsatz gibst du als Dezimalzahl ein, also =200*0,25 für 25 Prozent von 200. Alternativ erkennt Excel auch die Schreibweise =200*25%. Für den Prozentsatz zweier Zellen: =A1/B1 und die Zelle als Prozent formatieren.

Wie rechne ich Mehrwertsteuer raus?

Teile den Bruttopreis durch 1,19 (bei 19 Prozent MwSt) oder durch 1,07 (bei 7 Prozent). Beispiel: 238 Euro brutto ÷ 1,19 = 200 Euro netto. Ziehe nicht einfach 19 Prozent vom Bruttopreis ab, das ergibt einen falschen Wert.

Was ist der Unterschied zwischen Prozent und Prozentpunkt?

Prozentpunkte beschreiben die absolute Differenz zwischen zwei Prozentwerten. Prozent beschreibt die relative Veränderung. Beispiel: Steigt ein Zinssatz von 2 auf 3 Prozent, ist das ein Anstieg um 1 Prozentpunkt, aber um 50 Prozent (weil 1 die Hälfte von 2 ist).

Wie berechne ich einen Rabatt?

Multipliziere den Originalpreis mit (100 minus Rabattprozent) ÷ 100. Bei 25 Prozent Rabatt auf 80 Euro: 80 × 0,75 = 60 Euro. Alternativ: Berechne erst den Rabattbetrag (80 × 0,25 = 20 Euro) und ziehe ihn ab (80 − 20 = 60 Euro).