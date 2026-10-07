Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten.

Das Wichtigste in Kürze Keine Zeit, den ganzen Artikel zu lesen? Hier sind die Kernpunkte für dich: Worum es geht: Beim Forex-Trading handelst du Währungen gegeneinander. Du kannst an steigenden wie an fallenden Wechselkursen verdienen, aber genauso schnell verlieren. Der Devisenmarkt ist der größte Finanzmarkt der Welt, im April 2025 wurden dort laut Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) weltweit im Schnitt täglich 9,6 Billionen US-Dollar umgesetzt, umgerechnet rund 8,6 Billionen Euro.

Beim Forex-Trading handelst du Währungen gegeneinander. Du kannst an steigenden wie an fallenden Wechselkursen verdienen, aber genauso schnell verlieren. Der Devisenmarkt ist der größte Finanzmarkt der Welt, im April 2025 wurden dort laut Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) weltweit im Schnitt täglich 9,6 Billionen US-Dollar umgesetzt, umgerechnet rund 8,6 Billionen Euro.

Pip und Lot verstehen: Du lernst, wie Kursbewegungen im Devisenhandel gemessen werden und was sie dich in Euro kosten oder bringen. Bei einem Mini-Lot EUR/USD ist jeder Pip 1 US-Dollar wert, umgerechnet rund 0,89 Euro.

Du lernst, wie Kursbewegungen im Devisenhandel gemessen werden und was sie dich in Euro kosten oder bringen. Bei einem Mini-Lot EUR/USD ist jeder Pip 1 US-Dollar wert, umgerechnet rund 0,89 Euro.

Die richtige Uhrzeit: Der Devisenmarkt ist werktags rund um die Uhr offen, aber nicht immer gleich günstig. Am niedrigsten sind die Spreads meist am Nachmittag deutscher Zeit, wenn London und New York gleichzeitig handeln. Am Wochenende ruht der Handel zwischen den Banken, Wochenendkontrakte einzelner Broker kosten ein Vielfaches.

Der Devisenmarkt ist werktags rund um die Uhr offen, aber nicht immer gleich günstig. Am niedrigsten sind die Spreads meist am Nachmittag deutscher Zeit, wenn London und New York gleichzeitig handeln. Am Wochenende ruht der Handel zwischen den Banken, Wochenendkontrakte einzelner Broker kosten ein Vielfaches.

Was eine Position kostet: Neben dem Spread fällt für jede Nacht ein Swap an, der sich aus dem Zinsabstand der beiden Währungen ergibt. Am Beispiel einer Mini-Position EUR/USD siehst du, was eine Woche kostet und warum der Mittwoch dreifach zählt.

Neben dem Spread fällt für jede Nacht ein Swap an, der sich aus dem Zinsabstand der beiden Währungen ergibt. Am Beispiel einer Mini-Position EUR/USD siehst du, was eine Woche kostet und warum der Mittwoch dreifach zählt.

Womit du handelst: Als Privatanleger handelst du Währungen fast immer über CFDs, Knock-outs oder Devisen-ETCs. Die Währung selbst besitzt du dabei nicht. Du erfährst, welches Risiko das mit sich bringt und woran du einen Anbieter prüfst.

Was genau ist Forex-Trading?

Der Begriff Forex steht für Foreign Exchange, auf Deutsch sprechen wir ganz einfach vom Devisenhandel. Dabei setzt du darauf, dass eine bestimmte Währung im Vergleich zu einer anderen an Wert gewinnt oder verliert. Aus diesem Grund handelst du Währungen immer in Paaren. Ein klassisches Beispiel dafür ist der Euro im Vergleich zum US-Dollar (EUR/USD). Wenn du dich vorab noch etwas in die Grundlagen einlesen möchtest, zeigt dir unser Überblicksartikel, wie Trading grundsätzlich funktioniert.

Ein Markt ohne Börse

Laut der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) wurden im April 2025 weltweit im Schnitt pro Handelstag Devisen für 9,6 Billionen US-Dollar umgesetzt, umgerechnet rund 8,6 Billionen Euro. Auf Xetra, dem Börsenhandelsplatz der Deutschen Börse, waren es laut Deutscher Börse im selben Monat rund 9,19 Milliarden Euro pro Handelstag, grob ein Tausendstel davon.

💡 Gut zu wissen Was am Devisenmarkt anders läuft Forex läuft „over the counter“, also direkt zwischen Banken und anderen großen Finanzinstituten. Es gibt kein zentrales Orderbuch, keinen offiziellen Schlusskurs und keine Auktion. Dein Broker leitet seinen Kurs aus den Bankenkursen ab und schlägt eine Marge auf. Deshalb zeigen zwei Anbieter für dasselbe Währungspaar oft leicht unterschiedliche Kurse. Für dich als Privatanleger bedeutet das, dass du nicht selbst mit den Banken handelst, sondern mit deinem Broker. Meist geschieht das über einen CFD (Contract for Difference), auf Deutsch Differenzkontrakt. Damit setzt du per Vertrag auf die Kursbewegung, ohne die Währung selbst zu kaufen, und der Broker ist dein direkter Vertragspartner. Wie das im Detail funktioniert, erklärt unser Ratgeber zum CFD-Handel.

Währungspaar, Pip und Lot: die Einheiten des Devisenhandels

Schauen wir uns als Beispiel das Währungspaar EUR/USD an. Dabei ist der Euro die sogenannte Basiswährung und der US-Dollar die Kurswährung. Der Preis wird immer in der Kurswährung angegeben. Du kaufst also die erste Währung und bezahlst sie mit der zweiten. Steht der Kurs beispielsweise bei 1,1225, bezahlst du exakt 1,1225 US-Dollar für einen einzigen Euro.

Um Kursbewegungen überhaupt greifbar zu machen, nutzt man den Begriff Pip. Das ist die Standardeinheit im Devisenhandel und bezeichnet meistens die vierte Stelle nach dem Komma. Um festzulegen, wie viel Geld du am Markt bewegst, gibt es sogenannte Lots. Ein Standard-Lot entspricht immer 100.000 Einheiten der Basiswährung. Für den Einstieg gibt es glücklicherweise auch kleinere Größen. Ein Mini-Lot umfasst 10.000 Einheiten und ein Micro-Lot genau 1.000 Einheiten.

💡 Gut zu wissen Rechenbeispiel, was ein Pip in Euro wert ist Ein Mini-Lot EUR/USD sind 10.000 Euro, nicht 10.000 US-Dollar. Zum EZB-Referenzkurs von 1,1225 vom 2. Oktober 2026 ist diese Position 11.225 US-Dollar wert. Steigt der Kurs um einen Pip (0,0001) auf 1,1226, sind deine 10.000 Euro 11.226 US-Dollar wert. Der Positionswert ändert sich also um 1 US-Dollar, umgerechnet rund 0,89 Euro. Steigt der Kurs um 50 Pips, bringt die Kaufposition 50 US-Dollar Gewinn, umgerechnet rund 44 Euro.

Am Markt unterscheidet man drei Kategorien von Währungspaaren. Sie unterscheiden sich vor allem darin, wie viel gehandelt wird und was der Handel kostet.

Kategorie Beispiele Was sie ausmacht Majors EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD US-Dollar gegen eine große Währung, höchster Umsatz, niedrigste Spreads Minors EUR/GBP, EUR/CHF, EUR/JPY Große Währungen ohne US-Dollar, etwas höhere Spreads Exoten USD/TRY, EUR/ZAR Mit Schwellenländerwährung, Spread in Pips oft ein Vielfaches

Da Währungen wie die Lira viel seltener gehandelt werden, sind die Gebühren dafür deutlich höher. Der Unterschied zwischen Kauf- und Verkaufspreis fällt in Pips ausgedrückt oft um ein Vielfaches höher aus als bei den großen Paaren.

Rund um die Uhr offen, aber nicht rund um die Uhr gleich

Je nach Anbieter beginnt die Handelswoche sonntags um 22 oder 23 Uhr und endet freitags gegen 23 Uhr deutscher Zeit. Gut 56 Prozent des weltweiten Umsatzes laufen laut BIZ über Handelstische in Großbritannien und den USA (Stand April 2025). Zwischen 14 und 17.30 Uhr deutscher Zeit sind London und New York gleichzeitig offen, dann ist der Spread meist am niedrigsten. In den Wochen, in denen die USA die Uhren an einem anderen Termin umstellen als Europa, verschiebt sich dieses Fenster um eine Stunde. Die Tradingplattform IG Europe verlangt für EUR/USD unter der Woche im Schnitt übrigens rund 0,9 Pips.

Am Wochenende ruht der Interbankenmarkt, es gibt also keinen Bankenkurs, aus dem ein Broker seinen Preis ableiten könnte. Manche Plattformen bieten trotzdem einen Wochenendkontrakt auf EUR/USD an, dessen Kurs der Anbieter selbst festlegt und dessen Spread ein Vielfaches der Werktagskosten beträgt. Was in der Pause passiert, steht am Sonntagabend im ersten regulären Kurs, und ein Stop-Loss wird erst zu diesem Kurs ausgeführt. Wie solche Kurslücken entstehen, erklärt unser Grundlagenartikel Daytrading einfach erklärt.

Was eine Position kostet: Spread und Swap

Bei Devisen-CFDs ist der Spread der größte Kostenblock. Vergleiche ihn zwischen Währungspaaren nie nur in Pips.

💡 Gut zu wissen Ein Rechenbeispiel zum Spread bei EUR/USD und USD/TRY Angenommen, ein Anbieter verlangt 0,9 Pips für EUR/USD und 50 Pips für USD/TRY. Der Spread fällt zunächst in der Kurswährung an, also in der zweiten Währung des Paares. Dein Broker rechnet ihn anschließend in die Währung deines Kontos um, meist Euro. EUR/USD bei 1,1225: Ein Mini-Lot umfasst 10.000 Euro, ein Pip ist 1 US-Dollar wert. 0,9 Pips kosten also 0,90 US-Dollar, umgerechnet rund 0,80 Euro. USD/TRY bei 49,15: Ein Mini-Lot umfasst 10.000 US-Dollar, ein Pip ist 1 Lira wert. 50 Pips kosten also 50 Lira, umgerechnet rund 0,91 Euro, weil eine Lira nur knapp 2 Cent wert ist. In Pips ist der Lira-Spread mehr als 50-mal so hoch, in Euro fast gleich. Dafür bindet der Exot mehr Kapital. Der Anbieter verlangt 7,5 statt 3,33 Prozent Margin, also Sicherheitsleistung für die Position. Gesetzlich vorgeschrieben sind bei solchen Paaren mindestens 5 Prozent. Kurse: EZB-Referenzkurse vom 2. Oktober 2026 (1 Euro = 1,1225 US-Dollar = 55,165 Lira).

Neu für Aktienanleger ist der Swap. Er fällt für jede Nacht an, in der du eine Position offen hältst, ergibt sich aus der Zinsdifferenz der beiden Währungen und wird je nach Richtung belastet oder gutgeschrieben. Maßgeblich sind die Leitzinsen der beiden Notenbanken. Kaufst du EUR/USD, leihst du dir rechnerisch Dollar zum Leitzins der US-Notenbank Fed, der derzeit in einer Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent liegt, und legst Euro zum Einlagensatz der EZB von aktuell 2,50 Prozent an (Stand jeweils Oktober 2026). Zwischen der Mitte der Fed-Spanne und dem EZB-Satz liegen knapp 1,4 Prozentpunkte, die du als Käufer zahlst und als Verkäufer gutgeschrieben bekommst. In beiden Richtungen kommt ein Aufschlag des Anbieters dazu, deshalb fällt die Gutschrift beim Verkauf deutlich kleiner aus als die Belastung beim Kauf.

Bei den meisten Paaren wird der Swap mittwochs dreifach berechnet. Weil Devisen zwei Tage später abgewickelt werden, deckt die Mittwochnacht das Wochenende mit ab. Bei Paaren mit eintägiger Abwicklung wie USD/TRY trifft es den Donnerstag.

So viel kostet eine Mini-Position im EUR/USD über eine ganze Woche

Posten Swap-Tage Kauf Verkauf Spread 0 −0,80 € −0,80 € Swap Mo 1 −0,60 € +0,16 € Swap Di 1 −0,60 € +0,16 € Swap Mi 3 −1,81 € +0,49 € Swap Do 1 −0,60 € +0,16 € Swap Fr 1 −0,60 € +0,16 € Summe 7 −5,02 € +0,33 €

Quelle: eigene Modellrechnung, Stand 5.10.2026; Konditionen IG Europe, Zinsen EZB/Fed. Echte Swaps schwanken.

Wie sich diese Haltekosten über mehrere Wochen summieren, rechnen wir dir in unserem Ratgeber zum Swing-Trading ganz genau vor. Wenn du dich außerdem fragst, wie das Ganze am Ende versteuert wird, hilft dir unser großer Überblicksartikel zum Thema Trading bestens weiter.

Was die Wechselkurse bewegt

Währungen haben keine Bilanz, keinen Gewinn, keine Dividende und keinen fairen Wert im Aktiensinn. Wichtigster Treiber ist die Zinsdifferenz, denn Kapital fließt tendenziell dorthin, wo es mehr Zinsen bringt. Bei EUR/USD sind das derzeit die knapp 1,4 Prozentpunkte zwischen der Mitte der Fed-Zielspanne (3,875 Prozent) und dem EZB-Einlagensatz (2,50 Prozent), die du schon vom Swap kennst.

💡 Gut zu wissen Wichtige Notenbanktermine im Kalender Fed und EZB entscheiden jeweils achtmal im Jahr über ihre Leitzinsen. Die Termine veröffentlichen beide lange im Voraus auf ihren Websites. Rund um diese Entscheidungen und wichtige Konjunkturdaten wie den monatlichen US-Arbeitsmarktbericht schwanken die Kurse oft stärker, und viele Anbieter weiten ihre Spreads aus. Wer eine Position hält, sollte die nächsten Termine kennen.

Im September 2026 erhöhten EZB und Fed binnen sechs Tagen um je 0,25 Prozentpunkte. Trotzdem fiel der EZB-Referenzkurs vom 10. September bis 2. Oktober von 1,1616 auf 1,1225 US-Dollar. Ein wesentlicher Grund war der Ausblick. 16 von 18 Fed-Mitgliedern rechneten mit mindestens einer weiteren Erhöhung bis Jahresende, die EZB legte sich nicht fest. Am Devisenmarkt zählt der erwartete Zinsabstand.

Wie Privatanleger in Deutschland Devisen handeln

Wenn du als Privatanleger am Forex-Markt aktiv wirst, läuft das fast immer über ein Derivat, also ein Finanzprodukt, dessen Wert sich vom Wechselkurs ableitet. Die fremde Währung selbst besitzt du dabei nie. Der übliche Weg ist der CFD bei einem regulierten Broker, der zugleich dein direkter Vertragspartner ist. Die Kosten stecken im Spread und im Swap. Wie oft Kleinanleger bei diesem schnellen Handel Geld verlieren, zeigt dir unsere Studienlage zum Trading.

Wichtig ist, was bei einer Pleite des Brokers passiert. Deine offenen CFD-Positionen sind keine Wertpapiere, die dir gehören, sondern Ansprüche aus einem Vertrag. Anders als Aktien oder ETF-Anteile im Depot fallen sie im Insolvenzfall nicht automatisch an dich zurück. Dein eingezahltes Geld muss der Broker zwar getrennt von seinem eigenen Vermögen verwahren. Ob und wie schnell du im Ernstfall alles zurückbekommst, hängt aber vom Insolvenzverfahren und von der Entschädigungseinrichtung des Landes ab, in dem der Broker seinen Sitz hat.

💡 Gut zu wissen Die Hebelgrenzen bei Devisen-CFDs Privatkunden dürfen die Hauptwährungspaare mit einem Hebel von höchstens 1:30 handeln. Für alle anderen Paare gilt ein maximaler Hebel von 1:20. Laut der Finanzaufsicht BaFin zählen zu den Hauptwährungen nur der US-Dollar, der Euro, der japanische Yen, das britische Pfund, der kanadische Dollar und der Schweizer Franken. Das beliebte Paar AUD/USD aus dem australischen und dem US-Dollar fällt damit unter die strengere Grenze von 1:20, obwohl es am Markt als Major gilt. Mehr Details dazu findest du in unserem Ratgeber zum CFD-Handel.

Neben CFDs gibt es auch noch börsengehandelte Knock out Zertifikate und Optionsscheine auf Währungspaare. Hier ist die herausgebende Bank dein Schuldner. Geht sie pleite, kannst du Geld verlieren, auch wenn der Kurs in deine Richtung gelaufen ist. Die Kosten stecken im Spread und im Preis des Produkts selbst, und du kannst diese Papiere nur zu den Börsenzeiten handeln.

Alternativ gibt es Devisen-ETCs. Sie bilden ein Währungspaar mitsamt der Zinsdifferenz ab und verzichten meist auf einen Hebel. Dafür zahlst du eine laufende Gebühr. Auch ETCs sind Schuldverschreibungen des Herausgebers, prüfe deshalb im Prospekt, ob und wie sie besichert sind.

💡 Gut zu wissen Worauf du jeden Anbieter prüfen solltest Aufsicht und Sitz: Davon hängt ab, wie gut du im Falle einer Pleite des Brokers geschützt bist.

Davon hängt ab, wie gut du im Falle einer Pleite des Brokers geschützt bist. Spread und Swap je Paar: Beide Werte findest du immer transparent im Preisverzeichnis des Anbieters.

Beide Werte findest du immer transparent im Preisverzeichnis des Anbieters. Basisinformationsblatt: In diesem Dokument werden dir die genauen Kosten für eine bestimmte Haltedauer vorgerechnet.

In diesem Dokument werden dir die genauen Kosten für eine bestimmte Haltedauer vorgerechnet. Positionsgröße: Mit Micro-Lots kannst du den Einstieg bewusst klein und überschaubar halten.

Einen Überblick über Anbieter und Konditionen findest du in unserem Online-Broker-Vergleich. Eine spezielle Übersicht nur für Devisen CFDs bietet dir unsere Liste der Forex-Broker.

In eigener Sache

Wechselkurse lieber über die Börse handeln? Du willst auf Wechselkurse setzen, ohne einen CFD-Vertrag mit einem Broker abzuschließen? Bei finanzen.net ZERO¹ findest du Währungs-ETCs, die ein Währungspaar über die Börse abbilden, meist ohne Hebel. Neben Währungs-ETCs kannst du dort auch Derivate auf Devisen handeln, etwa Knock-outs und Optionsscheine. Das alles ab 0 Euro Ordergebühr zuzüglich der marktüblichen Spreads, beim Kostensieger der Stiftung Warentest (12/2025). Starte hier mit wenigen Klicks!

Typische Fehler und für wen Forex-Trading überhaupt infrage kommt

Beim Recherchieren haben mich weniger die riesigen Summen beeindruckt als die kleinen. 0,60 Euro Swap pro Nacht klingen harmlos und werden mit dem Spread über eine Woche zu rund 5 Euro. Diese Rechnung gehört vor den ersten Trade.

Es gibt drei klassische Anfängerfehler, die in dieser Form fast nur am Devisenmarkt passieren:

Margin mit echter Positionsgröße verwechselt: Stell dir vor, du hinterlegst 333 Euro als Sicherheitsleistung. Bei einem Hebel von 1:30 bewegst du damit am Markt ein ganzes Mini-Lot im Wert von 10.000 Euro. Laufen die Kurse nun 100 Pips gegen dich, verlierst du rund 89 Euro. Das ist auf einen Schlag mehr als ein Viertel deines eingesetzten Geldes.

Stell dir vor, du hinterlegst 333 Euro als Sicherheitsleistung. Bei einem Hebel von 1:30 bewegst du damit am Markt ein ganzes Mini-Lot im Wert von 10.000 Euro. Laufen die Kurse nun 100 Pips gegen dich, verlierst du rund 89 Euro. Das ist auf einen Schlag mehr als ein Viertel deines eingesetzten Geldes. Die Swap-Gebühren ignoriert: Erinnern wir uns an die Kaufposition aus unserer Tabelle weiter oben. Diese Position muss pro Woche um 5,6 Pips steigen, nur um die Haltekosten wieder hereinzuholen. Wer mit seiner Prognose zwar richtig liegt, aber zu lange dafür braucht, macht am Ende trotzdem Verlust.

Erinnern wir uns an die Kaufposition aus unserer Tabelle weiter oben. Diese Position muss pro Woche um 5,6 Pips steigen, nur um die Haltekosten wieder hereinzuholen. Wer mit seiner Prognose zwar richtig liegt, aber zu lange dafür braucht, macht am Ende trotzdem Verlust. Ungeplant ins Wochenende gerutscht: Wer seine Position am Freitagabend nicht bewusst schließt oder rechtzeitig eine Entscheidung trifft, nimmt das volle Risiko der Kurslücken am Sonntagabend mit.

Wer Forex trotzdem ausprobieren will, startet am besten mit einem einzigen Währungspaar und Micro-Lots. Bei EUR/USD sind das 0,10 US-Dollar pro Pip, umgerechnet rund 9 Cent. Warum das Geld getrennt vom Notgroschen liegen sollte, zeigt unser Ratgeber, wie du dein Aktienrisiko managst.

Fazit: Devisenhandel bedeutet Vertrag statt Börse und Zins statt Dividende

Beim Forex-Trading tauschst du eine Basiswährung gegen eine Kurswährung, meist über einen Vertrag mit Broker oder Emittent statt an einer Börse. Entscheidend sind der Euro-Wert eines Pips bei deiner Lot-Größe und der Swap, der jede Nacht anfällt, mittwochs meist dreifach. Am günstigsten ist der Handel meist am Nachmittag, wenn London und New York gleichzeitig offen sind.

So gehst du Forex-Trading in fünf Schritten mit Plan an Die Grundlagen wirklich verstehen: Mach dich in Ruhe mit Begriffen wie Pip und Lot vertraut. Teste das Zusammenspiel der Kursbewegungen am besten zuerst risikofrei in einem kostenlosen Demokonto. Den passenden Broker finden: Achte auf eine Aufsicht innerhalb der EU und vergleiche die Gebühren genau. Schau dir dabei nicht nur den Spread an, sondern prüfe auch die Swap-Kosten für deine bevorzugten Währungspaare. Einen festen Plan machen: Überlege dir vor jedem Trade, wann du in den Markt einsteigst und wo dein Ziel liegt. Plane dabei auch direkt ein, an welcher Stelle du bei einer falschen Entscheidung konsequent die Reißleine ziehst. Mit kleinen Beträgen starten: Wenn es ans echte Geld geht, nutzt du für den Anfang am besten ausschließlich Micro-Lots. Damit bewegst du kleine Beträge und hältst deine ersten praktischen Erfahrungen günstig. Das eigene Kapital konsequent schützen: Handle nur mit Geld, das du für deinen Alltag nicht brauchst. Behalte deine Margin im Auge und schließe Trades im Zweifel lieber rechtzeitig vor dem Wochenende. Bereit für deinen ersten Trade? Wenn du dein Wissen in die Praxis umsetzen möchtest, geht das bei finanzen.net ZERO¹. Dort handelst du Währungen über Währungs-ETCs oder Derivate ab 0 Euro Ordergebühr zuzüglich der marktüblichen Spreads. Eröffne jetzt dein kostenloses Depot beim Kostensieger der Stiftung Warentest (12/2025).

Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten.