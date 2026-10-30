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Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
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Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
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Digitales Gold Tokenisiertes Gold: World Gold Council sieht Nachfrage in dreistelliger Milliardenhöhe Neun von zehn Privatanlegern würden digitales Gold kaufen, doch nur ein Bruchteil greift zu, und genau in dieser Lücke vermutet der World Gold Council ein Milliardengeschäft.
Tops & Flops KW 44 am Kryptomarkt: So haben Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche performt Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Gewinner und Verlierer.
Midterms voraus US-Zwischenwahlen könnten Sektoren und KI-Aktien aufmischen Die Zwischenwahlen in den USA, kurz Midterms, am Dienstag nächster Woche sollten laut Experten zuvorderst einzelne Sektoren des US-Aktienmarktes bewegen.
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Signal nach Kurssturz Alphabet-Aktie nach Death Cross: Was frühere Signale für die Zeit danach zeigen Das Death Cross folgt auf den schwächsten Handelstag der Firmengeschichte, doch die Historie der Signale zeigt kein einheitliches Bild für die Zeit danach.
Wochenrückblick KW 44/2026 Top-News der Woche: Diese Themen am Aktienmarkt waren in dieser Woche wichtig für Börsenanleger Die finanzen.net-Redaktion hat für Sie die wichtigsten Themen der zurückliegenden Börsenwoche zusammengefasst. Der Überblick.
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Healthcare führt den Markt Healthcare-Aktien wie Eli Lilly, J&J & Co. mit Prämie: Warum das ein Warnsignal für den KI-Boom ist

Healthcare-Aktien wie Eli Lilly, J&J & Co. mit Prämie: Warum das ein Warnsignal für den KI-Boom ist

Vor einem Jahr gab es Gesundheitsaktien noch mit einem Viertel Rabatt zum Gesamtmarkt, inzwischen kosten sie mehr, und dieses Muster hat einen bemerkenswerten historischen Vorläufer.

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News im Überblick

Um Ihnen die Übersicht über die große Anzahl an Nachrichten, die jeden Tag erscheinen, etwas zu erleichtern, haben wir den Nachrichtenfeed in folgende Kategorien aufgeteilt:

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Alle: Übersicht über alle Nachrichten

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Tokenisiertes Gold: World Gold Council sieht Nachfrage in dreistelliger Milliardenhöhe
Ab sofort erstrahlt Finanzen.net in neuem Look - jetzt entdecken.
Healthcare-Aktien wie Eli Lilly, J&J & Co. mit Prämie: Warum das ein Warnsignal für den KI-Boom ist
KW 44 am Kryptomarkt: So haben Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche performt
In eigener Sache: So legst du Finanzen.net als bevorzugte Quelle bei Google fest
Verbraucher aufgepasst: Das ändert sich ab November 2026 - Kredit-Regeln, Euro 7 und wichtige Fristen
DAX in KW 44: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Freitagshandel in New York: Zum Handelsende deutlicher Rückschlag für den NASDAQ 100
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Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite liegt letztendlich im Minus
Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones schlussendlich leichter
Aktien New York Schluss: Tech-Ausverkauf verschärft sich wegen Amazon und Intel
Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100-Anleger nehmen Reißaus
Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 fällt nachmittags zurück
NASDAQ-Handel NASDAQ Composite sackt nachmittags deutlich ab
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Bayer-Aktie im Plus: Sieg im Glyphosat-Prozess - Vergleichsbestreben gestärkt
Ölpreise geben nach: Berichte über Vermittlungsversuch am Golf
Alphabet-Aktie nach Death Cross: Was frühere Signale für die Zeit danach zeigen
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Gold- und Silberpreis fallen auf tiefsten Stand seit fast einem Jahr
KI-Sorgen: DAX geht schwach ins Wochenende -- Wall Street verlustreich -- Intel-Aktie bricht um 30% ein -- Amazon, Rüstungsaktien, Infineon, Apple, Meta, Bayer, SpaceX, Strategy im Fokus
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dailyUS: Dow Jones - Kurzfristig angeschlagen
dailyAktien: Nike – Sprung über die Wolke steht an
S&P 500 - Midterms als idealer Investmentzeitpunkt?
dailyDAX: Oktoberfinale weitab der kritischen Marken
dailyEDEL: Gold - Rücksetzer zum Freitagstief
dailyOEL: Zunächst weiter seitwärts
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Trading IdeeTrading Idee: Trading Idee: Volkswagen Vz. — Milliardenverlust ohne Kurssturz, Ziel 74,50 Euro

Trading Idee: Volkswagen Vz. — Milliardenverlust ohne Kurssturz, Ziel 74,50 Euro

Die Aktien von Volkswagen (ISIN: DE0007664039) lassen sich vom Milliardenverlust im abgelaufenen Quartal kaum beeindrucken. Mit gut 70 Euro kosten die Vorzugsaktien des in Wolfsburg ansässigen Autokonzerns rund 7 Prozent mehr als beim Jahrestief Mitte Oktober. Den Grossteil des Minus von 5,8 Milliarden Euro verursachten Abschreibungen, die kein Geld kosten. Zudem beginnt ein Zeitfenster, das den Papieren in den vergangenen zehn Jahren siebenmal Gewinne brachte.
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Jeden Monat lassen Millionen Beschäftigte Geld liegen, das ihr Arbeitgeber zusätzlich zum Gehalt überweisen würde. Vermögenswirksame Leistungen (VL) gelten vielen als bürokratisch oder renditeschwach. Wer den Zuschuss verstreichen lässt oder in niedrig verzinsten Banksparplänen parkt, verliert durch die Inflation an Kaufkraft. Mit breit gestreuten ETFs wird aus derselben Zahlung ein Baustein für den langfristigen Vermögensaufbau.
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