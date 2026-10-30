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Aktien
Aktien Top/Flop
|Bayer
|50,58
|+5,5%
|Scout24
|85,00
|+2,7%
|Beiersdorf
|82,80
|+2,5%
|Hannover Rück
|290,00
|+2,0%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
|567,00
|+1,9%
|Henkel vz.
|80,14
|+1,9%
|Deutsche Telekom
|26,09
|+1,8%
|Deutsche Börse
|320,50
|+1,8%
|Airbus
|192,44
|-2,0%
|Continental
|66,58
|-2,3%
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|40,40
|-2,6%
|HOCHTIEF
|373,80
|-2,7%
|Siemens
|265,65
|-3,0%
|Deutsche Bank
|30,08
|-3,5%
|Infineon
|50,56
|-6,4%
|Siemens Energy
|126,92
|-6,9%
Hot Stocks
Aktien Top-News
Aktien mit Potenzial
|Name
|Kursziel
|Abstand
|Analyst
|Datum
|DEUTZ AG
|19,00
|92,60%
|Warburg Research
|30.10.26
|flatexDEGIRO AG
|44,00
|88,36%
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.10.26
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|94,00
|80,77%
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|EVOTEC SE
|5,00
|69,61%
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Allianz
|684,00
|61,13%
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.10.26
|Rheinmetall AG
|1.650,00
|60,85%
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|KION GROUP AG
|51,00
|55,54%
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Vonovia SE
|25,00
|54,99%
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Deutsche Telekom AG
|38,00
|51,70%
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Salzgitter
|65,00
|47,93%
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Bechtle AG
|49,00
|38,34%
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|MTU Aero Engines AG
|453,00
|38,28%
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
Kryptowährungen News
|
Name
ISIN
|
Performance
|
21Shares NEAR Protocol Staking ETP
CH1162108893
|
159,20 %
|Handeln
|
21shares Hyperliquid Staking ETP
CH1471826029
|
71,25 %
|Handeln
|
21Shares Uniswap ETP
CH1135202096
|
60,83 %
|Handeln
|
21Shares Pyth Network ETP
CH1396389939
|
47,56 %
|Handeln
|
21Shares Bitcoin Cash ETP
CH0475552201
|
32,75 %
|Handeln
|
21Shares Polygon ETP
CH1129538448
|
31,18 %
|Handeln
|
Name
ISIN
|
Performance
|
21Shares NEAR Protocol Staking ETP
CH1162108893
|
229,40 %
|Handeln
|
21shares Hyperliquid Staking ETP
CH1471826029
|
133,97 %
|Handeln
|
21Shares Uniswap ETP
CH1135202096
|
114,85 %
|Handeln
|
21Shares Ondo ETP
CH1396389921
|
49,93 %
|Handeln
|
21Shares Aave ETP
CH1135202120
|
33,56 %
|Handeln
|
21Shares Pyth Network ETP
CH1396389939
|
28,92 %
|Handeln
|
Name
ISIN
|
Performance
|
21shares Hyperliquid Staking ETP
CH1471826029
|
99,41 %
|Handeln
|
21Shares NEAR Protocol Staking ETP
CH1162108893
|
91,23 %
|Handeln
|
21Shares Uniswap ETP
CH1135202096
|
16,37 %
|Handeln
|
21Shares Bitcoin Gold ETP
CH1146882308
|
-7,28 %
|Handeln
|
21Shares Bitcoin Core ETP
CH1199067674
|
-28,15 %
|Handeln
|
21Shares Bitcoin ETP
CH0454664001
|
-29,15 %
|Handeln
|
Name
ISIN
|
Performance
|
21Shares XRP ETP
CH0454664043
|
127,63 %
|Handeln
|
21Shares Stellar ETP
CH1109575535
|
72,69 %
|Handeln
|
21Shares Crypto Basket Equal Weight (HODLV) ETP
CH1135202161
|
36,46 %
|Handeln
|
21Shares Bitcoin Gold ETP
CH1146882308
|
36,01 %
|Handeln
|
21Shares Binance BNB ETP
CH0496454155
|
11,48 %
|Handeln
|
21Shares Bitcoin Core ETP
CH1199067674
|
7,21 %
|Handeln
DAX Realtime Parkettkamera
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Aktuelle Specials
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|So funktionieren Aktienanleihen
Fonds / ETFs
Fonds
|DWS Top Dividende LD Fonds
|179,30
|22,28%
|UniGlobal Fonds
|518,75
|12,98%
|Carmignac Patrimoine A EUR Acc Fonds
|856,63
|8,19%
|Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R Fonds
|325,55
|5,04%
|Amundi German Equity A ND Fonds
|279,28
|4,66%
|Fondak A EUR Fonds
|200,76
|-2,45%
ETFs
|Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D
|152,50
|22,69%
|Amundi MSCI Emerging Markets Swap II UCITS ETF EUR Acc
|18,28
|19,49%
|iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
|146,78
|12,94%
|Amundi MSCI Water UCITS ETF Dist
|72,28
|6,63%
|iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc)
|212,75
|6,49%
|Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF
|54,19
|6,13%
Meistgesuchte ETFs
Fonds / ETF Top-News
Anlage Top Trades
Top Anlagen
|Basiswert
|AC<-20, 6-12M
|AC<-20, 18-24M
|AC<0, 6-12M
|DAX Performance
|5,25 % p.a.
|5,55 % p.a.
|10,83 % p.a.
|EURO STOXX 50 Price Index
|5,64 % p.a.
|5,88 % p.a.
|12,82 % p.a.
|Infineon Technologies AG
|15,09 % p.a.
|13,93 % p.a.
|30,19 % p.a.
|Deutsche Bank AG
|10,21 % p.a.
|9,80 % p.a.
|22,46 % p.a.
|Rheinmetall AG
|11,58 % p.a.
|9,63 % p.a.
|24,26 % p.a.
Zertifikate Top-News
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|Dollarkurs
|1,1205
|0,0012
0,11 %
|Japanischer Yen
|176,4000
|-0,0400
-0,02 %
|Pfundkurs
|0,8355
|0,0000
0,00 %
|Schweizer Franken
|0,9257
|0,0052
0,56 %
|Russischer Rubel
|89,9049
|-0,0694
-0,08 %
|Bitcoin
|69035,2635
|156,7642
0,23 %
|Chinesischer Yuan
|7,4272
|-0,0329
-0,44 %
Devisen Top-News
Rohstoffe
Rohstoff Top Performer
|Erdgaspreis - TTF
|104,88 EUR
|+4,89%
|RBOB Gasoline
|3,31 USD
|+3,99%
|Ölpreis (Brent)
|117,64 USD
|+2,40%
|Ölpreis (WTI)
|104,12 USD
|+2,08%
|Palmölpreis
|4.449 MYR
|+1,32%
|Heizölpreis
|126,54 USD
|+1,05%
|Bleipreis
|1.890 USD
|+0,64%
|Kaffeepreis
|2,87 USD
|+0,61%
Rohstoff Top-News
Anleihen / Zinsen
Beste Rendite pro Rating
|Rating
|Emittent
|WKN
|Rendite
|Aaa
|Deutschland Bundesrepublik
|110248
|57,70%
|Aa1
|Nordrhein-Westfalen Land
|NRW0CL
|4,29%
|Aa2
|British Columbia Provinz
|A4EH3S
|4,33%
|Aa3
|Paris Stadt
|A4EQEA
|5,48%
|A1
|Flaemische Gemeinschaft
|A2R0K9
|4,98%
|A2
|Chile Republik
|A4EYQM
|4,98%
|A3
|Communaute francaise de Belgique appelee Federation Wallonie-Bruxelles
|A4ENWM
|5,08%
|Baa1
|Wallonne Region
|A3LZRU
|5,41%
|Baa2
|Indonesien Republik
|A4ERA4
|5,58%
|Baa3
|Rumaenien Republik
|A4EJFS
|6,87%
Staatsanleihen
|Land
|Fälligkeit
|Rendite
|Währung
|Großbritannien
|2036
|5,43%
|GBP
|Australien
|2036
|5,12%
|AUD
|USA
|2036
|4,94%
|USD
|Frankreich
|2036
|4,91%
|EUR
|Neuseeland
|2036
|4,81%
|NZD
|Norwegen
|2036
|4,47%
|NOK
|Belgien
|2036
|4,36%
|EUR
|Griechenland
|2034
|4,10%
|EUR
|Spanien
|2036
|3,97%
|EUR
|Kanada
|2036
|3,80%
|CAD
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