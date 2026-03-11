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Symbol DLVHF

Barclays Capital

Delivery Hero Overweight

17:31 Uhr
Delivery Hero Overweight
Aktie in diesem Artikel
Delivery Hero
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Delivery Hero angesichts einer platzierten Anleihe auf "Overweight" mit einem Kursziel von 36,90 Euro belassen. "Es bleibt abzuwarten, warum der Finanzierungsschritt gerade jetzt vollzogen wurde", schrieb Andrew Ross in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktie bleibe in den nächsten Monaten für Anleger ein "besonderes Spekulationsobjekt". Der Moment der Wahrheit könnte näher rücken, glaubt der Experte./rob/tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 07:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 07:55 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero

Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight

Unternehmen:
Delivery Hero		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
36,90 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
16,63 €		 Abst. Kursziel*:
121,89%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
16,27 €		 Abst. Kursziel aktuell:
126,87%
Analyst Name:
Andrew Ross 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,66 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Delivery Hero

17:31 Delivery Hero Overweight Barclays Capital
10.03.26 Delivery Hero Buy UBS AG
09.03.26 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
06.03.26 Delivery Hero Overweight Barclays Capital
06.03.26 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
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