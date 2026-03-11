Barclays Capital

Delivery Hero Overweight

17:31 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Delivery Hero angesichts einer platzierten Anleihe auf "Overweight" mit einem Kursziel von 36,90 Euro belassen. "Es bleibt abzuwarten, warum der Finanzierungsschritt gerade jetzt vollzogen wurde", schrieb Andrew Ross in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktie bleibe in den nächsten Monaten für Anleger ein "besonderes Spekulationsobjekt". Der Moment der Wahrheit könnte näher rücken, glaubt der Experte./rob/tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 07:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 07:55 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero