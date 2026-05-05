Lufthansa Aktie

Marktkap. 8,98 Mrd. EUR

KGV 7,52 Div. Rendite 3,93%
WKN 823212

ISIN DE0008232125

Symbol DLAKF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Lufthansa von 7,50 auf 8,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. In Erwartung einiger Verbesserungen bei den Durchschnittskosten (ohne Treibstoff) und den Durchschnittserlösen der Fluggesellschaft, habe er seine Ergebnisprognosen (Ebit) erhöht, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 11:56 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 11:56 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Lufthansa Sector Perform

Unternehmen:
Lufthansa AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
8,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
8,26 €		 Abst. Kursziel*:
-3,12%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
8,19 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,30%
Analyst Name:
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,77 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

