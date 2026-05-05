Lufthansa Aktie
Marktkap. 8,98 Mrd. EURKGV 7,52 Div. Rendite 3,93%
WKN 823212
ISIN DE0008232125
Symbol DLAKF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Lufthansa von 7,50 auf 8,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. In Erwartung einiger Verbesserungen bei den Durchschnittskosten (ohne Treibstoff) und den Durchschnittserlösen der Fluggesellschaft, habe er seine Ergebnisprognosen (Ebit) erhöht, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 11:56 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 11:56 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Lufthansa AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
8,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
8,26 €
|Abst. Kursziel*:
-3,12%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
8,19 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,30%
|
Analyst Name:
Ruairi Cullinane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
7,77 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Lufthansa AG
|14:41
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|14:11
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:56
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:36
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|09:31
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
