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Barclays Capital

Fraport Overweight

14:31 Uhr
Fraport Overweight
Aktie in diesem Artikel
Fraport AG
70,45 EUR 2,15 EUR 3,15%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fraport nach Zahlen von 94 auf 95 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Verkehrsaussichten seien trübe und es bestünden zahlreiche Risiken, schrieb Andrew Lobbenberg am Dienstagabend. Im ersten Quartal habe der Flughafenbetreiber aber die Erwartungen übertroffen. Der Betrieb am neuen Terminal 3 laufe bislang in Frankfurt reibungslos./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 17:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Fraport Overweight

Unternehmen:
Fraport AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
71,75 €		 Abst. Kursziel*:
32,40%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
70,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
34,85%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
81,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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05.05.26 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
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EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Dividend Forecast
EQS Group EQS-AFR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
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