Fraport Aktie
Marktkap. 6,39 Mrd. EURKGV 14,97 Div. Rendite 1,43%
WKN 577330
ISIN DE0005773303
Symbol FPRUF
Fraport Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fraport nach Zahlen von 94 auf 95 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Verkehrsaussichten seien trübe und es bestünden zahlreiche Risiken, schrieb Andrew Lobbenberg am Dienstagabend. Im ersten Quartal habe der Flughafenbetreiber aber die Erwartungen übertroffen. Der Betrieb am neuen Terminal 3 laufe bislang in Frankfurt reibungslos./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 17:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Fraport Overweight
|Unternehmen:
Fraport AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
95,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
71,75 €
|Abst. Kursziel*:
32,40%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
70,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
34,85%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
81,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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