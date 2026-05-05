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Marktkap. 111,53 Mrd. EUR

KGV 20,33 Div. Rendite 3,55%
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WKN A41NM1

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ISIN GB00BVZK7T90

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Symbol UNLYF

Deutsche Bank AG

Unilever Hold

14:31 Uhr
Unilever Hold
Aktie in diesem Artikel
Unilever PLC
50,45 EUR 0,48 EUR 0,96%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 5150 Pence auf "Hold" belassen. Der Ölpreis sei gegenwärtig der größte Einflussfaktor für die Bewertung der Unilever-Aktien, schrieb Tom Sykes in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die Differenz des Kassa-Preises für Rohöl zum zwölfmonatigen Durchschnittspreis habe aus historischer Sicht prozentual zweistellig sinkende Schätzungen für die Ergebnisse der Aktie zur Folge gehabt./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JOHN THYS/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Unilever Hold

Unternehmen:
Unilever PLC		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
51,50 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
43,67 £		 Abst. Kursziel*:
17,93%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Tom Sykes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
51,28 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Unilever PLC

14:31 Unilever Hold Deutsche Bank AG
04.05.26 Unilever Overweight Barclays Capital
01.05.26 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.05.26 Unilever Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.04.26 Unilever Sector Perform RBC Capital Markets
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