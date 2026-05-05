Deutsche Bank AG

Unilever Hold

14:31 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 5150 Pence auf "Hold" belassen. Der Ölpreis sei gegenwärtig der größte Einflussfaktor für die Bewertung der Unilever-Aktien, schrieb Tom Sykes in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die Differenz des Kassa-Preises für Rohöl zum zwölfmonatigen Durchschnittspreis habe aus historischer Sicht prozentual zweistellig sinkende Schätzungen für die Ergebnisse der Aktie zur Folge gehabt./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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