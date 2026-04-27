Unilever Aktie
Marktkap. 106,53 Mrd. EURKGV 20,33 Div. Rendite 3,55%
WKN A41NM1
ISIN GB00BVZK7T90
Symbol UNLYF
Unilever Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Unilever auf "Hold" mit einem Kursziel von 5150 Pence belassen. Das Management von McCormick habe Unilever-Analysten den Sinn einer Übernahme von Unilever Foods erläutert, schrieb Tom Sykes in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zu der Veranstaltung. Unilever-Aktionäre dürften den Deal zunehmend positiv sehen, Skepsis am gemeinsamen Wachstumsschub bleibe aber wohl./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 08:03 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JOHN THYS/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Unilever Hold
|Unternehmen:
Unilever PLC
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
51,50 £
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
42,30 £
|Abst. Kursziel*:
21,74%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Tom Sykes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
51,12 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Unilever PLC
|12:51
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|27.04.26
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|12:51
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|27.04.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|27.04.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.04.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|27.04.26
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|27.04.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|08.04.26
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|Unilever Hold
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|21.04.26
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|Deutsche Bank AG
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|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
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|Goldman Sachs Group Inc.