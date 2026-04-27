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Marktkap. 106,53 Mrd. EUR

KGV 20,33 Div. Rendite 3,55%
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WKN A41NM1

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ISIN GB00BVZK7T90

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Symbol UNLYF

Deutsche Bank AG

Unilever Hold

12:51 Uhr
Unilever Hold
Aktie in diesem Artikel
Unilever PLC
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Unilever auf "Hold" mit einem Kursziel von 5150 Pence belassen. Das Management von McCormick habe Unilever-Analysten den Sinn einer Übernahme von Unilever Foods erläutert, schrieb Tom Sykes in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zu der Veranstaltung. Unilever-Aktionäre dürften den Deal zunehmend positiv sehen, Skepsis am gemeinsamen Wachstumsschub bleibe aber wohl./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 08:03 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JOHN THYS/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Unilever Hold

Unternehmen:
Unilever PLC		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
51,50 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
42,30 £		 Abst. Kursziel*:
21,74%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Tom Sykes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
51,12 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Unilever PLC

12:51 Unilever Hold Deutsche Bank AG
27.04.26 Unilever Overweight Barclays Capital
27.04.26 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.04.26 Unilever Sector Perform RBC Capital Markets
15.04.26 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
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