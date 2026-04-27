Deutsche Bank AG

Unilever Hold

12:51 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Unilever auf "Hold" mit einem Kursziel von 5150 Pence belassen. Das Management von McCormick habe Unilever-Analysten den Sinn einer Übernahme von Unilever Foods erläutert, schrieb Tom Sykes in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zu der Veranstaltung. Unilever-Aktionäre dürften den Deal zunehmend positiv sehen, Skepsis am gemeinsamen Wachstumsschub bleibe aber wohl./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 08:03 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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