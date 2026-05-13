DAX 24.351 +0,9%ESt50 5.887 +0,4%MSCI World 4.777 +0,0%Top 10 Crypto 10,19 -1,5%Nas 26.402 +1,2%Bitcoin 68.099 +0,6%Euro 1,1709 +0,0%Öl 106,7 +1,0%Gold 4.701 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Plug Power A1JA81 RENK RENK73 Intel 855681 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX legt kräftig zu -- Asiens Börsen uneins -- Cisco mit Gewinnsprung und Rekordumsatz -- BMW-Hauptversammlung besiegelt Aus für Vorzugspapiere -- Alibaba, Rheinmetall, Siemens, Xpeng und VW im Fokus
Top News
Deutsche Bank AG gibt EON SE-Aktie Buy Deutsche Bank AG gibt EON SE-Aktie Buy
Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co. Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

RELX Aktie

Kaufen
Verkaufen
RELX Aktien-Sparplan
27,22 EUR +0,04 EUR +0,15 %
STU
27,06 EUR -0,18 EUR -0,66 %
HAML
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 50,19 Mrd. EUR

KGV 26,83 Div. Rendite 2,24%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0M95J

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB00B2B0DG97

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RLXXF

Deutsche Bank AG

RELX Buy

10:06 Uhr
RELX Buy
Aktie in diesem Artikel
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
27,22 EUR 0,04 EUR 0,15%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Relx mit einem Kursziel von 3050 Pence auf "Buy" belassen. Steve Liechti wertete ein Webnar zu RISK Business Services positiv, wie er in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar schrieb./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: RELX Buy

Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
30,50 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
27,22 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Steve Liechti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,53 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)

29.04.26 RELX Overweight Barclays Capital
29.04.26 RELX Outperform Bernstein Research
24.04.26 RELX Buy UBS AG
24.04.26 RELX Buy Deutsche Bank AG
23.04.26 RELX Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)

finanzen.net FTSE 100 aktuell: FTSE 100 schlussendlich mit Kursplus
finanzen.net STOXX 50 aktuell: Zum Handelsende Pluszeichen im STOXX 50
finanzen.net Börse London in Grün: FTSE 100-Anleger greifen am Mittwochnachmittag zu
finanzen.net Börse Europa: STOXX 50 bewegt sich nachmittags im Plus
finanzen.net Gute Stimmung in London: FTSE 100 präsentiert sich mittags fester
finanzen.net Pluszeichen in Europa: STOXX 50 am Mittwochmittag in Grün
finanzen.net FTSE 100-Titel RELX-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in RELX von vor 5 Jahren verdient
finanzen.net Börse London: FTSE 100 zum Handelsstart im Aufwind
Zacks RELX (RELX) Upgraded to Strong Buy: What Does It Mean for the Stock?
Zacks Zacks Industry Outlook Highlights RELX and Yelp
Zacks Down 6.7% in 4 Weeks, Here's Why You Should You Buy the Dip in RELX (RELX)
Benzinga Peering Into RELX PLC&#39;s Recent Short Interest
Financial Times Relx thrives by swapping journals for data
PR Newswire As Flood Risk Escalates, LexisNexis Risk Solutions Delivers Additional Clarity on Climate Change Scenarios Over the Next 75 Years
Benzinga A Look Into RELX Inc&#39;s Price Over Earnings
PR Newswire LexisNexis U.S. Insurance Demand Meter: U.S. Consumer Auto Shopping Stays Strong, Registers as 'Hot' in Q3
RSS Feed
RELX PLC (ex Reed Elsevier) zu myNews hinzufügen