Medios Aktie
Marktkap. 272,99 Mio. EURKGV 23,60 Div. Rendite 0,00%
WKN A1MMCC
ISIN DE000A1MMCC8
Symbol MEDOF
AI Analyse
Medios Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Medios nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 18 auf 16 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Nach einer Gewinnwarnung des Pharmaunternehmens passe er seine Schätzungen entsprechend an, schrieb Michael Kuhn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er senkte die Annahmen für das operative Ergebnis (Ebitda) der Jahre 2026 bis 2028./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Medios AG
Zusammenfassung: Medios Buy
|Unternehmen:
Medios AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
16,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
11,80 €
|Abst. Kursziel*:
35,59%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
11,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
35,59%
|
Analyst Name:
Michael Kuhn
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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