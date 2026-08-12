Bilfinger Aktie
Marktkap. 2,97 Mrd. EURKGV 22,68 Div. Rendite 2,61%
WKN 590900
ISIN DE0005909006
Symbol BFLBF
AI Analyse
Bilfinger SE Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bilfinger nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Das zweite Quartal sei kein großartiges gewesen, aber auch kein katastrophales, schrieb Michael Kuhn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. "Konstruktiver" als der Quartalsbericht sei die anschließende Telefonkonferenz des Baudienstleisters gewesen. Projekte seien überwiegend verschoben, nicht aufgehoben worden./bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bilfinger SE
Zusammenfassung: Bilfinger Buy
|Unternehmen:
Bilfinger SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
125,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
75,85 €
|Abst. Kursziel*:
64,80%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
75,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
65,13%
|
Analyst Name:
Michael Kuhn
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
116,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Bilfinger SE
|12.08.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|18.05.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|18.05.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|18.03.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.18
|Bilfinger Sell
|UBS AG
|06.06.18
|Bilfinger Sell
|UBS AG
|15.05.18
|Bilfinger Sell
|UBS AG
|03.05.18
|Bilfinger Sell
|UBS AG
|16.11.17
|Bilfinger Sell
|S&P Capital IQ
|12.08.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|01.07.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|15.05.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|27.04.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|05.03.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG