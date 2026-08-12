DAX 26.449 +0,5%ESt50 6.564 +0,5%MSCI World 5.011 +0,1%Top 10 Crypto 8,2785 +1,4%Nas 26.588 +0,5%Bitcoin 55.291 +0,6%Euro 1,1527 +0,0%Öl 87,39 -1,8%Gold 4.374 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 SAP 716460 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Nebius A1JGSL Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747 Allianz 840400 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX höher - Rekord in Reichweite -- Asiens Börsen letztlich uneins -- thyssenkrupp verfehlt Erwartungen -- Gold, SMA Solar, RWE, Virgin Galactic, Cerebras, D-Wave, BYD im Fokus
Top News
Deutsche Bank AG veröffentlicht Bewertung: EON SE-Aktie mit Buy Deutsche Bank AG veröffentlicht Bewertung: EON SE-Aktie mit Buy
Alphabet-Aktie im Blick: Warum NVIDIAs Milliarden-Finanzierungsdeal die Google-Chips bedroht Alphabet-Aktie im Blick: Warum NVIDIAs Milliarden-Finanzierungsdeal die Google-Chips bedroht
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Bilfinger Aktie

Kaufen
Verkaufen
Bilfinger Aktien-Sparplan
75,70 EUR -0,40 EUR -0,53 %
STU
finanzen.net zero
Bilfinger jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 2,97 Mrd. EUR

KGV 22,68 Div. Rendite 2,61%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 590900

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005909006

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BFLBF

AI Analyse

Deutsche Bank AG

Bilfinger SE Buy

10:46 Uhr
Bilfinger SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Bilfinger SE
75,70 EUR -0,40 EUR -0,53%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bilfinger nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Das zweite Quartal sei kein großartiges gewesen, aber auch kein katastrophales, schrieb Michael Kuhn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. "Konstruktiver" als der Quartalsbericht sei die anschließende Telefonkonferenz des Baudienstleisters gewesen. Projekte seien überwiegend verschoben, nicht aufgehoben worden./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bilfinger SE

Zusammenfassung: Bilfinger Buy

Unternehmen:
Bilfinger SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
125,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
75,85 €		 Abst. Kursziel*:
64,80%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
75,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
65,13%
Analyst Name:
Michael Kuhn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
116,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bilfinger SE

12.08.26 Bilfinger Neutral UBS AG
24.07.26 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
01.07.26 Bilfinger Neutral UBS AG
18.05.26 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
15.05.26 Bilfinger Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Bilfinger SE

finanzen.net Prognose steht Bilfinger-Aktie bricht ein: Quartalsumsatz und -Gewinn verbessert - Prognose enttäuscht Bilfinger-Aktie bricht ein: Quartalsumsatz und -Gewinn verbessert - Prognose enttäuscht
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX schlussendlich im Aufwind
finanzen.net Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE bricht am Nachmittag ein
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX am Mittwochnachmittag im Plus
finanzen.net Mittwochshandel in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX am Mittag steigen
finanzen.net Bilfinger SE Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Bilfinger SE
dpa-afx ROUNDUP/Gedämpfte Nachfrage: Bilfinger wird etwas vorsichtiger - Aktie verliert
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Bilfinger auf Tief seit Juni 2025 - Etwas skeptischer für Marge
StockXperts Bilfinger: Auftragseingang sinkt deutlich
EQS Group EQS-PVR: Bilfinger SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bilfinger SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bilfinger SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bilfinger SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bilfinger SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bilfinger SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bilfinger SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bilfinger SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Bilfinger SE zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.