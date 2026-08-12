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EVOTEC Aktie

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3,63 EUR -0,18 EUR -4,68 %
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Marktkap. 658,26 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
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RBC Capital Markets

EVOTEC SE Outperform

09:16 Uhr
EVOTEC SE Outperform
Aktie in diesem Artikel
EVOTEC SE
3,63 EUR -0,18 EUR -4,68%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Evotec nach endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Diese deckten sich mit den Mitte Juli veröffentlichten Eckdaten, schrieb Charles Weston in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Er rechne folglich nicht mit größeren Kursausschlägen der Aktien des Life-Science- und Biotechnologieunternehmens./rob/bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 02:00 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 02:00 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: EVOTEC Outperform

Unternehmen:
EVOTEC SE		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
10,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
3,61 €		 Abst. Kursziel*:
177,32%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
3,63 €		 Abst. Kursziel aktuell:
175,79%
Analyst Name:
Charles Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
5,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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