EVOTEC Aktie

EVOTEC Aktien-Sparplan
5,27 EUR +0,07 EUR +1,25 %
STU
Marktkap. 930,56 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN 566480

ISIN DE0005664809

Symbol EVOTF

RBC Capital Markets

EVOTEC SE Outperform

08:01 Uhr
EVOTEC SE Outperform
EVOTEC SE
5,27 EUR 0,07 EUR 1,25%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Evotec mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Charles Weston berücksichtigte am Freitag in seinem Bewertungsmodell nun die Meilensteinzahlung an den Wirkstoffforscher aus dem ersten Quartal./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 11:44 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 11:44 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: EVOTEC Outperform

Unternehmen:
EVOTEC SE		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
10,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
5,23 €		 Abst. Kursziel*:
91,20%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
5,27 €		 Abst. Kursziel aktuell:
89,93%
Analyst Name:
Charles Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,07 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu EVOTEC SE

08:01 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
20.04.26 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
14.04.26 EVOTEC Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.04.26 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
08.04.26 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

