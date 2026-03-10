EVOTEC Aktie
Marktkap. 836,84 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 566480
ISIN DE0005664809
Symbol EVOTF
EVOTEC SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Evotec mit einem Kursziel von 6 Euro auf "Hold" belassen. Der Pharmawirkstoffforscher und -entwickler habe in einem überraschenden Strategie-Update die nächste Stufe seines Transformationsplans vorgestellt, die ein neues und fokussiertes Geschäftsmodell operatives Geschäftsmodell vorsehe, schrieb Fynn Scherzler in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Mit den bis Ende 2027 geplanten Einsparungen werde 2026 ein weiteres Übergangsjahr./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: EVOTEC Hold
|Unternehmen:
EVOTEC SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
6,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
4,47 €
|Abst. Kursziel*:
34,17%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
4,42 €
|Abst. Kursziel aktuell:
35,65%
|
Analyst Name:
Fynn Scherzler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu EVOTEC SE
|12:31
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|10.03.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|03.02.26
|EVOTEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|03.03.25
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|25.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|18.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|12.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|07.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
