Top News
Ausblick: BMW präsentiert Quartalsergebnisse Ausblick: BMW präsentiert Quartalsergebnisse
Aktien von HENSOLDT, RENK und TKMS unter Druck: Was den Rüstungssektor belastet Aktien von HENSOLDT, RENK und TKMS unter Druck: Was den Rüstungssektor belastet
EVOTEC Aktie

Marktkap. 836,84 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
NEU
WKN 566480

ISIN DE0005664809

Symbol EVOTF

Deutsche Bank AG

EVOTEC SE Hold

12:31 Uhr
EVOTEC SE Hold
Aktie in diesem Artikel

EVOTEC SE
EVOTEC SE
4,42 EUR -0,20 EUR -4,28%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Evotec mit einem Kursziel von 6 Euro auf "Hold" belassen. Der Pharmawirkstoffforscher und -entwickler habe in einem überraschenden Strategie-Update die nächste Stufe seines Transformationsplans vorgestellt, die ein neues und fokussiertes Geschäftsmodell operatives Geschäftsmodell vorsehe, schrieb Fynn Scherzler in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Mit den bis Ende 2027 geplanten Einsparungen werde 2026 ein weiteres Übergangsjahr./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: EVOTEC Hold

Unternehmen:
EVOTEC SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
6,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
4,47 €		 Abst. Kursziel*:
34,17%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
4,42 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,65%
Analyst Name:
Fynn Scherzler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu EVOTEC SE

12:31 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
10.03.26 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
03.02.26 EVOTEC Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.01.26 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
12.11.25 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu EVOTEC SE

dpa-afx Kostensenkungen EVOTEC-Aktie fällt zweistellig: Konzern kündigt Stellenabbau und Standortreduzierung an EVOTEC-Aktie fällt zweistellig: Konzern kündigt Stellenabbau und Standortreduzierung an
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: SDAX zum Handelsende mit Kursplus
finanzen.net XETRA-Handel: Zum Handelsende Pluszeichen im TecDAX
finanzen.net EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Dienstagnachmittag weit abgeschlagen
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: Anleger lassen SDAX am Nachmittag steigen
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX fester
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: Das macht der SDAX aktuell
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX verbucht am Mittag Zuschläge
finanzen.net EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag im Bärenmodus
Benzinga Evotec Restructuring Aims To Improve Profitability After Transition Year
EQS Group EQS-News: Evotec Announces ‘Horizon’ – Next Inflection in Its Strategic Transformation to Accelerate Growth and Promote Agility
EQS Group EQS-DD: Evotec SE: Dr. Cord Dohrmann, Disposal of 3653 shares (Sell-to-cover)
EQS Group EQS-DD: Evotec SE: Dr. Cord Dohrmann, Acquisition of 6760 shares due to vesting (Share Performance Plan 2017)
EQS Group EQS-NVR: Evotec SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Evotec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Evotec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Evotec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
