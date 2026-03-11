Preis-Inflation

Tesla hat den Preis für das günstigste Cybertruck-Modell nach nur zehn Tagen drastisch angehoben und damit eine kontroverse Verkaufsstrategie abgeschlossen.

• Der Preis für den Cybertruck AWD stieg am 1. März 2026 um etwa 17 Prozent

• Befristung des ursprünglichen Preises wird kurz nach dem Start angekündigt

• Druck durch Konkurrenz auf Tesla wird erhöht

Die Psychologie der künstlichen Dringlichkeit

Die jüngste Preisgestaltung von Tesla folgt einem Muster, das electrek als manipulierte Marktdynamik bezeichnet. Nur wenige Stunden nach der Einführung des neuen Cybertruck Dual Motor AWD für 59.990 Dollar stellte Elon Musk auf X klar, dass dieses Angebot nur für zehn Tage gelten würde. Diese Ankündigung erzeugte einen massiven Bestelldruck, da potenzielle Käufer versuchten, sich den niedrigeren Preis vor Ablauf der Frist am 28. Februar zu sichern. Die daraus resultierenden langen Lieferzeiten, die teils bis ins Jahr 2027 reichen, wurden vom Unternehmen anschließend als Beleg für eine organisch hohe Nachfrage angeführt, um die nun erfolgte Preiserhöhung auf 69.990 Dollar zu rechtfertigen.

Technischer Mehrwert im Vergleich zum gescheiterten RWD-Modell

Trotz der deutlichen Verteuerung steht der neue 70.000-Dollar-AWD technisch deutlich besser da als die früher angebotene Heckantriebs-Variante (RWD) zum gleichen Preis. electrek führt aus, dass das alte RWD-Modell ohne adaptive Luftfederung, ohne motorisierte Laderaumabdeckung und ohne Stromanschlüsse im Bett auskommen musste, das neue AWD-Modell hingegen bietet diese Features serienmäßig. Mit zwei Motoren, einer geschätzten Reichweite von 325 Meilen und der Powershare-Funktionalität stellt er ein wesentlich attraktiveres Paket dar als das eingestellte Basismodell, das aufgrund mangelnden Interesses schnell vom Markt verschwand. Dennoch bleibt der Beigeschmack einer sprunghaften Preispolitik, in deren Rahmen auch die Leasing-Optionen für diesen Trim vorerst gestrichen wurden.

Die Kluft zwischen Versprechen und Realität

Ein Vergleich mit der ursprünglichen Produktvorstellung im Jahr 2019 offenbart jedoch die enorme Abweichung von den damaligen Versprechen. Damals wurde die Dual-Motor-Variante für 49.900 Dollar angekündigt - der heutige Preis liegt somit selbst unter Berücksichtigung der Inflation noch rund 7.000 Dollar über dem damaligen Zielwert, wie electrek erklärt. Während Tesla versucht, die Produktion hochzufahren, wächst der Druck durch die Konkurrenz: Das von Jeff Bezos unterstützte Startup Slate Auto plant einen Pickup im 20.000-Dollar-Bereich und Ford bekräftigt seine Pläne für eine neue Elektro-Plattform im Jahr 2027, so Benzinga. Ob die Strategie der schnellen Preissprünge das langfristige Vertrauen der Kunden stärkt oder eher zu einem massiven Wertverlust bei frühen Käufern führt, bleibt abzuwarten.

