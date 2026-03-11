DAX 23.640 -1,4%ESt50 5.795 -0,7%MSCI World 4.421 -0,1%Top 10 Crypto 9,0590 -2,8%Nas 22.716 +0,1%Bitcoin 60.358 -0,8%Euro 1,1549 +0,0%Öl 96,18 +2,7%Gold 5.169 +0,2%
Marktkap. 1,3 Bio. EUR

KGV 418,19 Div. Rendite 0,00%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tesla auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 360 US-Dollar belassen. Der KI-Agent "Digital Optimus" sei Teil eines KI-Milliardenprojekts mit xAI, schrieb Dan Levy am Mittwochnachmittag./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 16:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 16:44 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andrei Tudoran / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Tesla Equal Weight

Unternehmen:
Tesla		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
$ 360,00
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
$ 407,82		 Abst. Kursziel*:
-11,73%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
$ 404,71		 Abst. Kursziel aktuell:
-11,05%
Analyst Name:
Dan Levy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 348,14

*zum Zeitpunkt der Analyse

