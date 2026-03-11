Barclays Capital

Tesla Equal Weight

08:21 Uhr

Tesla 351,40 EUR -0,70 EUR -0,20%

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tesla auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 360 US-Dollar belassen. Der KI-Agent "Digital Optimus" sei Teil eines KI-Milliardenprojekts mit xAI, schrieb Dan Levy am Mittwochnachmittag./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 16:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 16:44 / GMT

