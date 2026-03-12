UBS AG

Zalando Buy

12:26 Uhr

Aktie in diesem Artikel Zalando 24,08 EUR 1,76 EUR 7,89% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 36,50 Euro auf "Buy" belassen. Dem Online-Moedehändler sei ein guter Start ins Jahr 2026 gelungen, schrieb Yashraj Rajani in am Freitag veröffentlichten Kommentar zum Geschäftsbericht. Auch die Zahlen zum Schlussquartal 2025 böten den Optimisten am Markt Nahrung. Bei der erwarteten Profitabilität in diesem Jahr habe sich das Unternehmen vorsichtig gezeigt./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 01:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com