Zalando Aktie
Marktkap. 5,71 Mrd. EURKGV 31,47
WKN ZAL111
ISIN DE000ZAL1111
Symbol ZLDSF
Zalando Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 36,50 Euro auf "Buy" belassen. Dem Online-Moedehändler sei ein guter Start ins Jahr 2026 gelungen, schrieb Yashraj Rajani in am Freitag veröffentlichten Kommentar zum Geschäftsbericht. Auch die Zahlen zum Schlussquartal 2025 böten den Optimisten am Markt Nahrung. Bei der erwarteten Profitabilität in diesem Jahr habe sich das Unternehmen vorsichtig gezeigt./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 01:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Zalando Buy
|Unternehmen:
Zalando
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
36,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
23,33 €
|Abst. Kursziel*:
56,45%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
24,08 €
|Abst. Kursziel aktuell:
51,58%
|
Analyst Name:
Yashraj Rajani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
