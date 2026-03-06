Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Viele Experten rieten dazu, Aktien abzustoßen und auf sicherere Anlagen zu setzen.
Platz 16: Das Ranking
Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.
Platz 15: FMC
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für FMC von 36 auf 32 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
Platz 14: Swiss Re
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Swiss Re mit einem Kursziel von 118 Franken auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
Platz 13: GSK
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK nach monatlichen Absatzdaten für Medikamente mit einem Kursziel von 1700 Pence auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Platz 12: Saint-Gobain
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Saint-Gobain mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Sell" belassen. Zur Analyse
Platz 11: Apple
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Apple von 239 auf 248 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Platz 10: GEA
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GEA auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Platz 9: Lufthansa
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Lufthansa von 7,80 auf 7,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Platz 8: BASF
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Platz 7: Evonik
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Evonik mit einem Kursziel von 12,20 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
Platz 6: Schaeffler
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Schaeffler von 8,30 auf 7,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse
Platz 5: Symrise
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 69 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
Platz 4: Beiersdorf
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Sell" belassen. Zur Analyse
Platz 3: Yara
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Yara auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Platz 2: Aroundtown
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 2,30 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
Platz 1: AstraZeneca
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für AstraZeneca auf "Sell" mit einem Kursziel von 11500 Pence belassen. Zur Analyse
