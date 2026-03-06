DAX23.591 -0,9%Est505.720 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6700 -2,4%Nas22.388 -1,6%Bitcoin58.262 +1,7%Euro1,1521 -0,1%Öl114,0 +22,2%Gold5.085 -0,4%
Verkaufsempfehlungen KW 10

Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

09.03.26 03:23 Uhr
Alarmstufe Rot: Diese Aktien stehen auf den Verkaufszetteln der Experten! | finanzen.net

In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Viele Experten rieten dazu, Aktien abzustoßen und auf sicherere Anlagen zu setzen.

- In eigener Sache -

Aktien Empfehlungen KW 26/10: Analysten raten zum Verkauf

Platz 16: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: Lightspring / Shutterstock.com

Platz 15: FMC

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für FMC von 36 auf 32 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Fresenius Medical Care

Platz 14: Swiss Re

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Swiss Re mit einem Kursziel von 118 Franken auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Swiss Re

Platz 13: GSK

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK nach monatlichen Absatzdaten für Medikamente mit einem Kursziel von 1700 Pence auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: PD

Platz 12: Saint-Gobain

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Saint-Gobain mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: ricochet64 / Shutterstock.com

Platz 11: Apple

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Apple von 239 auf 248 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Phuong D. Nguyen / Shutterstock.com

Platz 10: GEA

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GEA auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: GEA

Platz 9: Lufthansa

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Lufthansa von 7,80 auf 7,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Robert Sarosiek / Shutterstock.com

Platz 8: BASF

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Pressefoto BASF

Platz 7: Evonik

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Evonik mit einem Kursziel von 12,20 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Platz 6: Schaeffler

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Schaeffler von 8,30 auf 7,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

Platz 5: Symrise

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 69 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Symrise AG

Platz 4: Beiersdorf

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Beiersdorf

Platz 3: Yara

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Yara auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Sebastian Braum / YARA

Platz 2: Aroundtown

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 2,30 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Platz 1: AstraZeneca

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für AstraZeneca auf "Sell" mit einem Kursziel von 11500 Pence belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Oli Scarff/Getty Images

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com, REDPIXEL.PL / Shutterstock.com