Lufthansa Aktie

8,25 EUR -0,41 EUR -4,71 %
STU
Marktkap. 10,33 Mrd. EUR

KGV 5,36 Div. Rendite 4,86%
WKN 823212

ISIN DE0008232125

Symbol DLAKF

Aktie in diesem Artikel
Lufthansa AG
8,25 EUR -0,41 EUR -4,71%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Lufthansa von 7,80 auf 7,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg kappte am Montagabend mit Blick auf die Eskalation im Nahen Osten seine Gewinnschätzungen auf Basis aktueller Prognosen für die Treibstoffkosten. Andere Einschätzungen ändern sich zunächst nicht, bis die Länge und das Ausmaß des Konflikts besser absehbar sind./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 21:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Lufthansa Underweight

Unternehmen:
Lufthansa AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
7,60 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
8,42 €		 Abst. Kursziel*:
-9,78%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
8,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,88%
Analyst Name:
Andrew Lobbenberg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,06 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Lufthansa AG

09:46 Lufthansa Underweight Barclays Capital
20.02.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
11.02.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.01.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
16.01.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

