Lufthansa Aktie
Marktkap. 10,33 Mrd. EURKGV 5,36 Div. Rendite 4,86%
WKN 823212
ISIN DE0008232125
Symbol DLAKF
Lufthansa Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Lufthansa von 7,80 auf 7,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg kappte am Montagabend mit Blick auf die Eskalation im Nahen Osten seine Gewinnschätzungen auf Basis aktueller Prognosen für die Treibstoffkosten. Andere Einschätzungen ändern sich zunächst nicht, bis die Länge und das Ausmaß des Konflikts besser absehbar sind./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 21:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Lufthansa Underweight
|Unternehmen:
Lufthansa AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
7,60 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
8,42 €
|Abst. Kursziel*:
-9,78%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
8,25 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,88%
|
Analyst Name:
Andrew Lobbenberg
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,06 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
