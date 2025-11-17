Lufthansa Aktie
Marktkap. 9,43 Mrd. EURKGV 5,36 Div. Rendite 4,86%
WKN 823212
ISIN DE0008232125
Symbol DLAKF
Lufthansa Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lufthansa nach einem Treffen mit dem Management mit einem Kursziel von 9,50 Euro auf "Buy" belassen. Der Tenor und die Kommentare von Vorstandschef und Finanzchef der Fluggesellschaft seien zuversichtlich gewesen, schrieb Jarrod Castle am Montagabend. 2025 werde als Wendepunkt gesehen, auch finanziell. Castle verwies zudem auf die Luftverkehrssteuersenkung hierzulande oder auch darauf, dass ein Pilotenstreik wegen des Drucks durch die Billigkonkurrenz unwahrscheinlich sei./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 19:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung:
|Unternehmen:
Lufthansa AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
9,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
7,53 €
|Abst. Kursziel*:
26,10%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
7,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,79%
|
Analyst Name:
Jarrod Castle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
7,39 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
