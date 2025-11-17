UBS AG

Lufthansa Buy

08:56 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lufthansa nach einem Treffen mit dem Management mit einem Kursziel von 9,50 Euro auf "Buy" belassen. Der Tenor und die Kommentare von Vorstandschef und Finanzchef der Fluggesellschaft seien zuversichtlich gewesen, schrieb Jarrod Castle am Montagabend. 2025 werde als Wendepunkt gesehen, auch finanziell. Castle verwies zudem auf die Luftverkehrssteuersenkung hierzulande oder auch darauf, dass ein Pilotenstreik wegen des Drucks durch die Billigkonkurrenz unwahrscheinlich sei./rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 19:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

