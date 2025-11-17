DAX 23.591 -1,2%ESt50 5.641 -0,9%MSCI World 4.288 -0,4%Top 10 Crypto 12,29 -1,7%Nas 22.708 -0,8%Bitcoin 78.132 -1,6%Euro 1,1607 +0,1%Öl 63,67 -0,6%Gold 4.022 -0,6%
Lufthansa Aktie

Marktkap. 9,43 Mrd. EUR

KGV 5,36 Div. Rendite 4,86%
WKN 823212

ISIN DE0008232125

Symbol DLAKF

Lufthansa AG
7,55 EUR 0,01 EUR 0,08%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lufthansa nach einem Treffen mit dem Management mit einem Kursziel von 9,50 Euro auf "Buy" belassen. Der Tenor und die Kommentare von Vorstandschef und Finanzchef der Fluggesellschaft seien zuversichtlich gewesen, schrieb Jarrod Castle am Montagabend. 2025 werde als Wendepunkt gesehen, auch finanziell. Castle verwies zudem auf die Luftverkehrssteuersenkung hierzulande oder auch darauf, dass ein Pilotenstreik wegen des Drucks durch die Billigkonkurrenz unwahrscheinlich sei./rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 19:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Thomas Lohnes/Getty Images

Zusammenfassung: Lufthansa Buy

Unternehmen:
Lufthansa AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
9,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
7,53 €		 Abst. Kursziel*:
26,10%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
7,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,79%
Analyst Name:
Jarrod Castle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,39 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

