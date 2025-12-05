DAX 24.068 +0,2%ESt50 5.722 +0,0%MSCI World 4.419 +0,0%Top 10 Crypto 12,37 +2,6%Nas 23.578 +0,3%Bitcoin 78.914 +1,9%Euro 1,1653 +0,1%Öl 63,12 -1,2%Gold 4.212 +0,4%
Lufthansa Aktie

Lufthansa Aktien-Sparplan
8,31 EUR +0,11 EUR +1,39 %
STU
Marktkap. 9,85 Mrd. EUR

KGV 5,36 Div. Rendite 4,86%
WKN 823212

ISIN DE0008232125

Symbol DLAKF

Barclays Capital

11:51 Uhr
Lufthansa AG
8,31 EUR 0,11 EUR 1,39%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 7,70 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das Verhältnis zu den Gewerkschaften Vereinigung Cockpit und Verdi bleibe kompliziert, schrieb Andrew Lobbenberg am Montag. Aktuell scheine die Airline im Vorteil, die instabile Situation sei allerdings riskant für die Positionierung als Premium-Marke. Denn Lobbenberg sieht das Problem weniger in den Pensionsansprüchen, als in den Auslagerungsplänen für etwa die Hälfte des Kurzstreckengeschäfts weg von der Marke Lufthansa zu Billigtöchtern./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:33 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com

Unternehmen:
Lufthansa AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
7,70 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
8,34 €		 Abst. Kursziel*:
-7,67%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
8,31 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,30%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,69 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Lufthansa AG

11:51 Lufthansa Equal Weight Barclays Capital
08:36 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
01.12.25 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.11.25 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
24.11.25 Lufthansa Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Lufthansa AG

dpa-afx Höhere Preise erwartet TUI-Aktie in Grün: Reisen wird etwas teurer TUI-Aktie in Grün: Reisen wird etwas teurer
finanzen.net Montagshandel in Frankfurt: MDAX bewegt sich am Montagmittag im Plus
finanzen.net Lufthansa Aktie News: Anleger greifen bei Lufthansa am Montagmittag zu
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX verbucht zum Start des Montagshandels Zuschläge
finanzen.net Lufthansa Aktie News: Lufthansa steigt am Montagvormittag
dpa-afx Mehr Zwischenfälle mit Drohnen - Diese Rolle spielen die Aktien von DroneShield, Rheinmetall, RENK und HENSOLDT
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Handelsende fester
dpa-afx ROUNDUP: Urteil: Eurowings-Werbung zu CO2-Zahlung führt in die Irre
finanzen.net Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Freitagnachmittag mit angezogener Handbremse
Globes Lufthansa cargo imposes Israel arms embargo
Business Times China's Unipec agrees to jet fuel term supply deal with Lufthansa
RTE.ie Lufthansa throws hat in ring in bidding for TAP stake
Business Times Lufthansa enters race for TAP stake against Air France-KLM
Business Times Lufthansa hits forecasts in third quarter despite weaker North Atlantic market
EQS Group EQS-NVR: Deutsche Lufthansa AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks Is Deutsche Lufthansa (DLAKY) a Great Value Stock Right Now?
Deutsche Welle Germany news: Lufthansa pilots back strike action
