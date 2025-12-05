Lufthansa Aktie
Marktkap. 9,85 Mrd. EURKGV 5,36 Div. Rendite 4,86%
WKN 823212
ISIN DE0008232125
Symbol DLAKF
Lufthansa Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 7,70 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das Verhältnis zu den Gewerkschaften Vereinigung Cockpit und Verdi bleibe kompliziert, schrieb Andrew Lobbenberg am Montag. Aktuell scheine die Airline im Vorteil, die instabile Situation sei allerdings riskant für die Positionierung als Premium-Marke. Denn Lobbenberg sieht das Problem weniger in den Pensionsansprüchen, als in den Auslagerungsplänen für etwa die Hälfte des Kurzstreckengeschäfts weg von der Marke Lufthansa zu Billigtöchtern./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:33 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Lufthansa Equal Weight
|Unternehmen:
Lufthansa AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
7,70 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
8,34 €
|Abst. Kursziel*:
-7,67%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
8,31 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,30%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
7,69 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
