DAX 24.930 +0,3%ESt50 5.995 -0,3%MSCI World 4.505 -0,2%Top 10 Crypto 8,5520 +2,8%Nas 22.597 -2,0%Bitcoin 56.603 +1,5%Euro 1,1873 +0,0%Öl 67,55 %Gold 4.997 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Rheinmetall 703000 SAP 716460 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Heidelberg Materials 604700 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Inflationsdaten: DAX leicht im Plus -- Wall Street fester erwartet -- Amazon im Bärenmarkt -- Delivery Hero, pbb, Siemens, RWE, Rivian, Applied Materials, Adyen, Apple, Arista im Fokus
Top News
Tesla-Aktie und die Musk-Vision: Wedbush-Analyst sieht Integration in SpaceX/xAI kommen Tesla-Aktie und die Musk-Vision: Wedbush-Analyst sieht Integration in SpaceX/xAI kommen
Siemens-Aktie tiefer am Ex-Dividendentag - Barclays-Analyst sieht kein weiteres Kurspotenzial Siemens-Aktie tiefer am Ex-Dividendentag - Barclays-Analyst sieht kein weiteres Kurspotenzial
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

JPMorgan Chase Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
254,25 EUR -0,55 EUR -0,22 %
STU
301,00 USD -9,70 USD -3,12 %
vorbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 713,49 Mrd. EUR

KGV 16,10 Div. Rendite 1,80%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 850628

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US46625H1005

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol JPM

Barclays Capital

JPMorgan ChaseCo Overweight

14:41 Uhr
JPMorgan ChaseCo Overweight
Aktie in diesem Artikel
JPMorgan Chase & Co.
254,25 EUR -0,55 EUR -0,22%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für JPMorgan vor dem Investorentag Ende Februar mit einem Kursziel von 391 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Jason Goldberg geht in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick davon aus, dass der Fokus auf der Rendite auf das materielle Eigenkapital (ROTCE), Wachstumschancen und Technologievorteilen liegen wird./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 21:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 05:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: JPMorgan Chase Overweight

Unternehmen:
JPMorgan Chase & Co.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
$ 391,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 302,64		 Abst. Kursziel*:
29,20%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 301,00		 Abst. Kursziel aktuell:
29,90%
Analyst Name:
Jason Goldberg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 360,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu JPMorgan Chase & Co.

14:41 JPMorgan Chase Overweight Barclays Capital
14.01.26 JPMorgan Chase Halten DZ BANK
14.01.26 JPMorgan Chase Overweight Barclays Capital
13.01.26 JPMorgan Chase Overweight Barclays Capital
12.01.26 JPMorgan Chase Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu JPMorgan Chase & Co.

finanzen.net Klumpenrisiko MSCI World: Diese Risiken sollten ETF-Anleger 2026 kennen MSCI World: Diese Risiken sollten ETF-Anleger 2026 kennen
finanzen.net Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones letztendlich leichter
finanzen.net Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones schwächer
finanzen.net Dow Jones 30 Industrial-Wert JPMorgan Chase-Aktie: So viel hätte eine Investition in JPMorgan Chase von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Ende des Dienstagshandels in Grün
finanzen.net Börse New York: nachmittags Pluszeichen im Dow Jones
finanzen.net Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zeigt sich zum Start leichter
finanzen.net PayPal-Aktie erholt sich trotz Crossfire: Ex-Insider attackiert Konzernstrategie
finanzen.net Gewinne in New York: So entwickelt sich der Dow Jones am Nachmittag
MarketWatch The ‘golden age’ of aero engines is just getting started. These are the stocks to play, says JPMorgan.
Benzinga JPMorgan Flags &#39;AI-Resilient&#39; Software Names After Selloff
Zacks Why Is JPMorgan Chase & Co. (JPM) Up 1% Since Last Earnings Report?
Zacks JPMorgan vs. Truist Financial: Which Bank Stock Will Win in 2026?
Zacks Earnings Growth & Price Strength Make JPMorgan Chase & Co. (JPM) a Stock to Watch
Zacks Should JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) Be on Your Investing Radar?
Zacks Is JPMorgan Small Cap Growth Fund A (PGSGX) a Strong Mutual Fund Pick Right Now?
MotleyFool Will Taking Over Apple's Credit Card Business Boost JPMorgan Chase Stock?
RSS Feed
JPMorgan Chase & Co. zu myNews hinzufügen