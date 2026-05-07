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Marktkap. 1,56 Mrd. EUR

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WKN 547040

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ISIN DE0005470405

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Symbol LNXSF

Deutsche Bank AG

LANXESS Hold

14:21 Uhr
LANXESS Hold
Aktie in diesem Artikel
LANXESS AG
17,39 EUR 0,63 EUR 3,76%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Lanxess nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Das erste Quartal sei in Ordnung gewesen, schrieb Tristan Lamotte in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Ausblick des Spezialchemiekonzerns auf das zweite Jahresviertel sei jedoch eine Enttäuschung./rob/tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LANXESS Hold

Unternehmen:
LANXESS AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
17,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
17,55 €		 Abst. Kursziel*:
-3,13%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
17,39 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,24%
Analyst Name:
Tristan Lamotte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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