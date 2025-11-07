DAX 24.013 +1,9%ESt50 5.668 +1,8%MSCI World 4.337 +0,3%Top 10 Crypto 14,45 +4,6%Nas 23.005 -0,2%Bitcoin 91.579 +0,9%Euro 1,1573 +0,1%Öl 63,86 +0,3%Gold 4.095 +2,4%
Heute im Fokus
Shutdown-Ende? DAX fest -- Börsen in Asien mit Gewinnen -- Pfizer gewinnt Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Rüstungsaktien, Coba, NEL, Palantir, Chiptitel, Highland Critical, BYD, TMTG im Fokus
Top News
Oktober 2025: Analysten sehen weniger Potenzial bei ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie Oktober 2025: Analysten sehen weniger Potenzial bei ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie
HENSOLDT-Aktie: Experten empfehlen HENSOLDT im Oktober mehrheitlich zum Kauf HENSOLDT-Aktie: Experten empfehlen HENSOLDT im Oktober mehrheitlich zum Kauf
LANXESS Aktie

17,52 EUR +0,16 EUR +0,92 %
STU
Marktkap. 1,48 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,42%
WKN 547040

ISIN DE0005470405

Symbol LNXSF

Warburg Research

LANXESS Buy

11:56 Uhr
LANXESS Buy
Aktie in diesem Artikel
LANXESS AG
17,52 EUR 0,16 EUR 0,92%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Lanxess von 24,30 auf 21,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Spezialchemiekonzern habe eine schwache Performance im dritten Quartal hingelegt, schrieb Oliver Schwarz in seinem am Montag vorliegenden Resümee. Er reduzierte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2025 bis 2027./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LANXESS Buy

Unternehmen:
LANXESS AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
21,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
17,98 €		 Abst. Kursziel*:
16,80%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
17,52 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,86%
Analyst Name:
Oliver Schwarz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,36 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LANXESS AG

11:56 LANXESS Buy Warburg Research
07.11.25 LANXESS Hold Deutsche Bank AG
06.11.25 LANXESS Halten DZ BANK
06.11.25 LANXESS Neutral UBS AG
06.11.25 LANXESS Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu LANXESS AG

finanzen.net LANXESS Aktie News: LANXESS am Nachmittag mit Kurseinbußen
finanzen.net LANXESS Aktie News: LANXESS am Mittag mit Verlusten
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Handelsstart fester
finanzen.net LANXESS Aktie News: LANXESS am Freitagvormittag im Plus
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Ende des Donnerstagshandels in der Verlustzone
finanzen.net Hot Stocks heute: Trade der Woche - Siemens ist ein KI-Profiteur - Hebel Long Trade
finanzen.net LANXESS-Aktie fällt auf Mehrjahrestief: Nachfrageschwäche belastet
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: MDAX gibt nachmittags nach
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: LANXESS Aktiengesellschaft: LANXESS exercises right to offer for the sale of its shares in Envalior in 2026
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
