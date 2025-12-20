DAX 24.330 +0,2%ESt50 5.765 +0,1%MSCI World 4.418 +0,1%Top 10 Crypto 11,91 +1,4%Nas 23.308 +1,3%Bitcoin 76.431 +1,0%Euro 1,1732 +0,1%Öl 61,01 +0,8%Gold 4.415 +1,8%
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen im Plus -- Tesla-CEO Musk sichert sich Milliarden-Aktienpaket -- Novo Nordisk, Lufthansa, Telekom, DroneShield, Bayer, Rüstungsaktien, Merck, Roche & Co., Gold im Fokus
Top News
VW-Aktie stabil: ID.Buzz-Verkäufe in den USA pausiert - Absatz eingebrochen VW-Aktie stabil: ID.Buzz-Verkäufe in den USA pausiert - Absatz eingebrochen
Bayer-Aktie im Visier: Analysten sehen Turnaround-Potenzial - Zulassung in Japan für Finerenon Bayer-Aktie im Visier: Analysten sehen Turnaround-Potenzial - Zulassung in Japan für Finerenon
Tesla Aktie

415,95 EUR +4,80 EUR +1,17 %
STU
482,65 USD +1,67 USD +0,35 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 1,37 Bio. EUR

KGV 198,13 Div. Rendite 0,00%
WKN A1CX3T

ISIN US88160R1014

Symbol TSLA

RBC Capital Markets

Tesla Outperform

08:46 Uhr
Tesla Outperform
Aktie in diesem Artikel
Tesla
415,95 EUR 4,80 EUR 1,17%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla auf "Outperform" mit einem Kursziel von 500 US-Dollar belassen. Die grundlegende Nachfrage auf dem US-Automarkt dürfte im Dezember trotz des Gegenwinds für Elektrofahrzeuge (wegen der zuletzt ausgelaufener bestimmter staatlicher Förderungen) robust geblieben sein, schrieb Tom Narayan in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen könnte sich schon im ersten Quartal 2026 normalisieren./mis/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 16:47 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / 16:47 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Scott Olson/Getty Images

Zusammenfassung: Tesla Outperform

Unternehmen:
Tesla		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 500,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 481,20		 Abst. Kursziel*:
3,91%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 482,65		 Abst. Kursziel aktuell:
3,59%
Analyst Name:
Tom Narayan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 335,29

*zum Zeitpunkt der Analyse

