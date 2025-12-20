Tesla Aktie
Marktkap. 1,37 Bio. EURKGV 198,13 Div. Rendite 0,00%
WKN A1CX3T
ISIN US88160R1014
Symbol TSLA
Tesla Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla auf "Outperform" mit einem Kursziel von 500 US-Dollar belassen. Die grundlegende Nachfrage auf dem US-Automarkt dürfte im Dezember trotz des Gegenwinds für Elektrofahrzeuge (wegen der zuletzt ausgelaufener bestimmter staatlicher Förderungen) robust geblieben sein, schrieb Tom Narayan in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen könnte sich schon im ersten Quartal 2026 normalisieren./mis/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 16:47 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / 16:47 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Scott Olson/Getty Images
Zusammenfassung: Tesla Outperform
|Unternehmen:
Tesla
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 500,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 481,20
|Abst. Kursziel*:
3,91%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 482,65
|Abst. Kursziel aktuell:
3,59%
|
Analyst Name:
Tom Narayan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 335,29
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Tesla
|08:46
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|19.12.25
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|01.12.25
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Tesla Sell
|UBS AG
|08:46
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|19.12.25
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|01.12.25
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Tesla Sell
|UBS AG
|08:46
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|19.12.25
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|10.10.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|Tesla Sell
|UBS AG
|23.10.25
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|Tesla Sell
|UBS AG
|08.10.25
|Tesla Sell
|UBS AG
|03.12.25
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|01.12.25
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|23.10.25
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.07.25
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.25
|Tesla Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.