Schneider Electric Aktie
Marktkap. 148,96 Mrd. EURKGV 31,64 Div. Rendite 1,62%
WKN 860180
ISIN FR0000121972
Symbol SBGSF
Schneider Electric Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Schneider Electric von 275 auf 300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nachfrage und Margen nähmen weiter Fahrt auf, schrieb Gael de-Bray in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung der Geschäftszahlen der Franzosen./ag/gl
Zusammenfassung: Schneider Electric Buy
|Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
300,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
277,60 €
|Abst. Kursziel*:
8,07%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
277,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,17%
|
Analyst Name:
Gael de-Bray
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
290,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Schneider Electric S.A.
|13:21
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|10:31
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|10:11
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|26.02.26
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
