Schneider Electric Aktie
Marktkap. 148,96 Mrd. EURKGV 31,64 Div. Rendite 1,62%
WKN 860180
ISIN FR0000121972
Symbol SBGSF
Schneider Electric Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Schneider Electric von 231 auf 270 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die solide Nachfrage durch KI-Rechenzentren habe sich einmal mehr bestätigt, schrieb George Featherstone am Donnerstagabend im Nachgang der Geschäftszahlen. Das Jahresende sei besser gewesen als von vielen befürchtet./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 18:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Schneider Electric Equal Weight
|Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
270,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
275,80 €
|Abst. Kursziel*:
-2,10%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
276,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,46%
|
Analyst Name:
George Featherstone
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
290,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Schneider Electric S.A.
|13:21
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|10:31
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|10:11
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|26.02.26
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:21
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|10:31
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|10:11
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|26.02.26
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:21
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|10:31
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|26.02.26
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.02.26
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|20.02.25
|Schneider Electric Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|10.01.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|26.11.24
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|10:11
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital