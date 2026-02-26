Bernstein Research

Schneider Electric Outperform

10:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Schneider Electric von 285 auf 300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Wachstumsmaschine sei zurück, schrieb Alasdair Leslie am Donnerstagabend. Nach einem schwierigen 2025 habe das Elektrotechnikunternehmen dem Kapitalmarkttag im Dezember seine strategischen Ambitionen untermauert. Die überraschend starken Resultate 2025 seien dabei ein weiterer Schritt in die richtige Richtung gewesen./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 22:45 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 06:00 / UTC

