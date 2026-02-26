Schneider Electric Aktie
Marktkap. 148,96 Mrd. EURKGV 31,64 Div. Rendite 1,62%
WKN 860180
ISIN FR0000121972
Symbol SBGSF
Schneider Electric Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Schneider Electric von 285 auf 300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Wachstumsmaschine sei zurück, schrieb Alasdair Leslie am Donnerstagabend. Nach einem schwierigen 2025 habe das Elektrotechnikunternehmen dem Kapitalmarkttag im Dezember seine strategischen Ambitionen untermauert. Die überraschend starken Resultate 2025 seien dabei ein weiterer Schritt in die richtige Richtung gewesen./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 22:45 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Schneider Electric Outperform
|Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
300,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
276,60 €
|Abst. Kursziel*:
8,46%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
276,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,38%
|
Analyst Name:
Alasdair Leslie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
290,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Schneider Electric S.A.
|13:21
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|10:31
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|10:11
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|26.02.26
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
