Schneider Electric Aktie

276,80 EUR +4,55 EUR +1,67 %
STU
249,90 CHF -0,48 CHF -0,19 %
BRX
Marktkap. 148,96 Mrd. EUR

KGV 31,64 Div. Rendite 1,62%
WKN 860180

ISIN FR0000121972

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Schneider Electric von 285 auf 300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Wachstumsmaschine sei zurück, schrieb Alasdair Leslie am Donnerstagabend. Nach einem schwierigen 2025 habe das Elektrotechnikunternehmen dem Kapitalmarkttag im Dezember seine strategischen Ambitionen untermauert. Die überraschend starken Resultate 2025 seien dabei ein weiterer Schritt in die richtige Richtung gewesen./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 22:45 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Schneider Electric Outperform

Unternehmen:
Schneider Electric S.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
300,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
276,60 €		 Abst. Kursziel*:
8,46%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
276,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,38%
Analyst Name:
Alasdair Leslie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
290,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

