Kryptobörsen-Vergleich: BSDEX, Coinbase, Bitstamp & Co. im Kryptowährung-Handelsplattform-Vergleich

Was sind Kryptobörsen eigentlich?

Kryptobörsen gibt es inzwischen sehr viele. Auf allen Kryptobörsen können die digitalen Währungen, also Bitcoin, Ethereum & Co., gehandelt werden. Die Unterschiede der einzelnen Anbieter allerdings sind teilweise gravierend. So bieten verschiedene Kryptobörsen auch ganz verschiedene Optionen und Funktionen. Einige sind für professionelle und private Händler gemacht, andere machen den schnellen Krypto-Fiat-Austausch möglich. Dort können Investoren also Fiatwährungen wie US-Dollar und Euro in Kryptogeld wechseln.

Wenn von Cryptocoin Börsen oder Kryptobörsen gesprochen wird, ist deshalb leider nicht immer dasselbe gemeint. Streng genommen müssen Sie als Anleger zwischen reinen Kryptobörsen, also Krypto Exchanges, und sogenannten Bitcoin-Wechselstuben unterscheiden.