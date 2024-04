DAX 40: So investieren Sie in den deutschen Leitindex DAX XXL

Der deutsche Leitindex DAX wurde im September 2021 von 30 auf 40 Unternehmen aufgestockt, der MDAX schrumpfte im Gegenzug von 60 auf 50 Mitglieder. Der Indexbetreiber die Deutsche Börse AG zog damit Konsequenzen aus dem Wirecard-Skandal.

Der Zahlungsdienstleister sorgte als DAX-Mitglied mit einem historischen Betrugsskandal für ein Desaster an der Deutschen Börse. Mitte 2020 stürzte die Wirecard-Aktie ab und viele Anleger verloren ihr Kapital. Obwohl Wirecard bereits Ende Juni 2020 Insolvenz anmeldete und offensichtlich pleite war, musste das Unternehmen aus Aschheim bei München bis Ende August noch im DAX bleiben. Der Grund: Lücken im Regelwerk der Deutschen Börse.

Als an Stelle von Wirecard Delivery Hero in den DAX aufstieg, hagelte es heftige Kritik. Denn der Essenslieferant profitierte zwar stark von der Corona-Krise, konnte jedoch operativ keinen Gewinn verzeichnen. Außerdem ist Delivery Hero in Deutschland trotz des Hauptsitzes Berlin nicht mehr aktiv. Sein Deutschland-Geschäft hatte Delivery Hero bereits 2019 an den Konkurrenten Lieferando verkauft. Mit der Überarbeitung der Index-Regeln sollen in Zukunft Fälle wie diese vermieden werden, die Aufnahme in den wichtigsten deutschen Aktienindex steht nun unter strengerer Kontrolle.

Der DAX30 gehört also der Vergangenheit an, seit September 2021 gibt es den DAX 40. Was das für Anleger bedeutet und wie Sie in den DAX40 investieren können, lesen Sie im Folgenden. Außerdem klären wir die wichtigsten Fragen rund um den DAX XXL.