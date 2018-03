DAX-ETF - die besten ETF Fonds auf den DAX

DAX-ETF: Darum geht es



Ein DAX-ETF bildet den deutschen Leitindex DAX im Optimalfall 1:1 ab.



Mit einem DAX-ETF partizipieren Sie als Anleger an den Kursgewinnen und an den Dividenden der im DAX gelisteten Unternehmen.



DAX-ETF ist nicht gleich DAX-ETF: Die Kosten, die Zusammensetzung und die Kursabbildung einzelner DAX-ETFs unterscheiden sich teilweise deutlich voneinander.



DAX-ETFs sollten einem breiter gestreuten Aktienportfolio nur beigemischt werden. ETF Fonds auf einzelne Länderindizes wie den DAX eignen sich nicht als Basis für ein Depot.

Der deutsche Aktienindex DAX umfasst die 30 deutschen Unternehmen mit dem höchsten Börsenwert. Er ist der wichtigste und bekannteste Aktienindex hierzulande. Mit einem Investment in den DAX über ETFs können Sie als Anleger neben Kursgewinnen auch an den Dividenden der Unternehmen partizipieren. Zum langfristigen Vermögensaufbau ist ein DAX-ETF aber nur bedingt geeignet. Warum? Eine Anlage in Aktien sollte möglichst breit über Länder, Branchen und Währungen gestreut sein, um das Risiko zu minimieren. Ein DAX-ETF bildet aber nur die Entwicklung des deutschen Leitindex ab, in dem nur verschiedene Branchen gelistet sind.

DAX-ETFs können aber eine perfekte Beimischung in einem breiter gestreuten Aktienportfolio sein. Allerdings sollten Anleger sich genau überlegen, auf welchen DAX-ETF sie setzen. Die einzelnen DAX-ETFs unterscheiden sich unter anderem durch ihre Replikationsmethode sowie durch die Kosten - diese minimalen Unterschiede können am Ende über den Erfolg der Anlage entscheiden. Wir sagen Ihnen, worauf Sie bei der Auswahl achten sollten!

DAX-ETFs - die Replikationsmethode

ETFs bilden einen Index nach, zum Beispiel den Weltaktienindex MSCI World oder den deutschen Leitindex DAX. Dies kann auf zwei unterschiedlichen Wegen geschehen: Zunächst gibt es die physisch replizierenden ETFs (direkte Replikation), die die Originalaktien des zugrundeliegenden Index kaufen und verkaufen. Bei einer Vollreplikation werden alle Aktien gemäß ihrer Gewichtung in einem Aktienindex gekauft. Im Gegensatz dazu bilden synthetisch replizierende ETFs (indirekte Replikation) den zugrundeliegenden Index nur nach, sie kaufen und verkaufen nicht die Aktien, die in dem Index enthalten sind.

Ein DAX-ETF mit direkter Replikationsmethode kauft und verkauft tatsächlich die im DAX enthaltenen Wertpapiere. Bei der Vollreplikation besitzt der ETF-Anbieter die Aktien aller 30 DAX-Titel also in physischer Form. In einigen Fällen werden auch nur jene Indexmitglieder gehandelt, deren Einfluss auf die Indexentwicklung besonders gewichtig ist. Diese Replikationsmethode nennt sich "Representing Sampling Strategie". Indexmitglieder mit geringem Gewicht sind dann im ETF nicht enthalten. Das kann zu geringen Abweichungen bei der Kursentwicklung von ETF zu Index führen. In einem DAX-ETF, der auf die "Representing Sampling Strategie" setzt, könnten dann Aktien von RWE oder Beiersdorf fehlen. Diese Unternehmen haben weniger Einfluss auf die Entwicklung des deutschen Leitindex als beispielsweise Allianz oder Bayer.

ETF-Anbieter, die den zugrundeliegenden Index synthetisch nachbilden, kaufen die Original-Aktien nicht. Bei der indirekten Replikationsmethode bilden die ETF-Anbieter die Indexentwicklung über Swaps ab, also über Tauschgeschäfte mit einem Swap-Kontrahenten. Der ETF-Anbieter schließt dabei einen Vertrag mit einem Finanzinstitut ab, das im Tausch gegen eine Gebühr die Indexrendite "liefert".

Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Replikationsmethoden

Die physische Replikation von ETFs ist für Anleger transparent und einfach nachzuvollziehen, denn ein DAX-ETF investiert auch in die Titel, die im DAX gelistet sind. Der Nachteil: Ein physischer ETF ist in der Regel teurer als ein synthetischer ETF, da die Nachbildung aufwendiger ist. Dadurch können ETFs mit direkter Replikationsmethode stärker vom Zielindex abweichen, der Tracking-Error verstärkt sich.

Mit synthetischen ETFs können Fondsgesellschaften einen Index präziser nachbilden, der sogenannte Tracking Error fällt geringer aus als bei den meisten physischen ETFs. Darüber hinaus lassen sich manche Indizes auf Rohstoffe oder auf bestimmte Schwellenländer nur über synthetische ETFs darstellen, weil sich die Basiswerte nicht lagern lassen, zum Beispiel Öl.

Aber: Das Risiko ist etwas höher als bei der direkten Replikation. Wird der Swap-Kontrahent nämlich zahlungsunfähig, geht Anlegern mitunter ihre komplette Einlage verloren. Dieses Risiko ist als gering einzuschätzen, als Anleger sollten Sie dieses Risiko aber kennen. Mehr Informationen über die verschiedenen Replikationsmethoden finden Sie auch in unseren Ratgeberartikeln "ETF kaufen" und "ETF-Sparplan".

Thesaurierende oder ausschüttende DAX-ETFs?

Mit einem DAX-ETF partizipieren Sie an den Kursgewinnen und an den Dividenden der im DAX gelisteten Unternehmen. Jetzt müssen Sie sich nur noch entscheiden, was mit Ihren erzielten Erträgen geschehen soll. Soll der ETF Dividenden und andere Erträge ausschütten oder wieder anlegen?

Wenn Sie die Dividenden der DAX-Unternehmen auf Ihrem Konto gutgeschrieben bekommen möchten, dann müssen Sie sich für einen ausschüttenden ETF entscheiden. Die Erträge aus Ihrem ETF können Sie dann alternativ anlegen oder für Konsumausgaben nutzen. ETFs, die alle Dividenden wieder anlegen, nennen sich thesaurierende ETFs. Der Vorteil: Sie profiteren von einer Art Zinseszinseffekt, da sich der Wert des ETFs nicht nur durch die Kursgewinne des zugrundeliegenden Index' erhöht, sondern eben auch durch die erzielten Erträge.

Die besten DAX-ETFs

Wenn Sie mittels ETF in den DAX investieren wollen, dann können Sie zwischen insgesamt neun DAX-ETFs wählen. Die bisher vorgestellten Kriterien Replikationsmethode, Tracking Error und Ausschüttungsmethode sollen Ihnen bei Ihrer Entscheidung für oder gegen einen DAX-ETF helfen. Wie bereits erwähnt, raten Experten davon ab, mit einzelnen Länderindizes wie dem deutschen Aktienindex DAX die Basis für ein Depot zu bilden, als Beimischung hingegen sind DAX-ETFs perfekt gegeignet. Hier finden Sie alle DAX-ETFs in der Übersicht:

Eine gute Wahl bei DAX-ETFs ist der iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (ISIN DE0005933931/WKN 593393) . Der ETF ist in Deutschland aufgelegt, die Erträge werden reinvestiert (thesaurierend) und der DAX wird vollständig physisch nachgebildet. Mit einer jährlichen Kostenquote von 0,15 Prozent gehört der iShares Core DAX UCITS ETF (DE) allerdings nicht zu den günstigsten DAX-ETFs.

Genauso viel bezahlen Sie für den Deka DAX UCITS ETF (ISIN DE000ETFL011/WKN ETFL01) : 0,15 Prozent kostet das Investment in den ETF der DekaBank. Der ETF, der ebenfalls in Deutschland aufgelegt ist und den DAX physisch vollständig nachbildet, legt die Erträge wieder im Fondsvermögen an (thesaurierend).

Zu den günstigsten DAX-ETFs zählt der Xtrackers DAX UCITS ETF (DR) 1C (ISIN LU0274211480/WKN DBX1DA) . Für jährliche Gebühren in Höhe von 0,09 Prozent bekommen Sie eine vollständige physische Nachbildung des deutschen Leitindex'. Der ETF der Deutsche Bank-Tochter Xtrackers reinvestiert die Erträge (thesaurierend).

Bei den ausschüttenden Indexfonds sind folgende drei DAX-ETFs zu empfehlen: Der Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF (ISIN DE000ETFL060/WKN ETFL06) , der ComStage DAX TR UCITS ETF (ISIN LU0378438732/WKN ETF001) und der Xtrackers DAX UCITS ETF (DR) - Income 1D . Alle drei DAX-ETFs bilden den deutschen Leitindex vollständig physisch nach. Der Deka DAX UCITS ETF ist in Deutschland aufgelegt, schüttet die Erträge mindestens jährlich aus und kostet 0,15 Prozent pro Jahr. Deutlich günstiger ist der ComStage DAX TR UCITS ETF mit einer Kostenquote von 0,08 Prozent jährlich. Der ETF der Commerzbank-Tochter schüttet die Erträge jährlich aus. 0,09 Prozent pro Jahr kostet der DAX-ETF von Xtrackers-ETF. Der ETF der Deutsche Bank-Tochter schüttet die Erträge ebenfalls jährlich aus.

Hinweis: Unsere Ratgeber-Artikel sind objektiv recherchiert und unabhängig erstellt. Damit Sie unsere Informationen kostenlos lesen können, werden manchmal Klicks auf Verlinkungen vergütet. Diese sogenannten Affiliate-Links und die damit verbundenen Vergütungen haben bei der Erstellung unserer Ratgeber-Artikel KEINEN Einfluss auf den Inhalt, unsere Artikel sind und bleiben IMMER objektiv. Unser oberstes Ziel ist Ihre Information!