Trotz ihrer Digitalisierung kann es Situationen geben, in denen die eVB-Nummer verloren geht oder unlesbar wird. In einem solchen Fall sollten Versicherungsnehmer umgehend Kontakt mit ihrer Versicherung aufnehmen, um eine Ersatz-eVB-Nummer anzufordern. Ein Verlust oder die Unlesbarkeit der eVB-Nummer darf nicht unterschätzt werden, da dies zu Verzögerungen bei der Zulassung oder anderen Versicherungsangelegenheiten führen kann. Daher ist es ratsam, Kopien der eVB-Nummer an einem sicheren Ort aufzubewahren.