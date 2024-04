Thematische Fonds investieren vor allem in Unternehmen, die sich langfristig und innovativ mit den größten Herausforderungen unserer Gesellschaft befassen. Angetrieben von dem Ziel, die Ungleichgewichte unseres Planeten zu vermindern, entwickeln sich riesige Wachstumspotenziale, welche Anlegern zugutekommen können. Schon länger wird diskutiert, ob klassische Portfolioansätze überholt sind. Speziell vor dem Hintergrund, dass durch einen zu starken Fokus auf sowie die Kurzsichtigkeit bzgl. der Benchmark Möglichkeiten nicht ausgeschöpft werden.

Der Vorteil von thematischen Fonds ist demnach, dass sie sich nicht auf eine bestimmte Aktie oder auch Branche fokussieren, sondern viel mehr auf die breitgefächerten Chancen, die sich durch den Wandel in der Ökonomie, Politik sowie in der Technologie ergeben. Wenn spezifische Trends dafür sorgen, dass sich Erträge und Umsätze innerhalb eines Themas positiv entwickeln, wird ein breit aufgestelltes Portfolio davon profitieren. Vor allem langfristige Anlagen umfangreicher Themen bieten das Potenzial vorhandene Risiken auszugleichen. Aus diesem Grund wird das Investieren in Themen und Trends immer beliebter. Sie ermöglichen Ihnen als Anleger das Partizipieren an Märkten, die Ihnen am Herzen liegen. So investieren Sie nicht nur in bekannte Unternehmen, sondern auch jene, die Sie eventuell weniger auf dem Schirm haben. Häufig zeichnet sich deren Wachstumspotenzial noch nicht in Form von steigenden Kursen ab.