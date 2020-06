Arbeitszeitgesetz (ArbZG): Gesetzliche Pausenzeiten, maximale Arbeitszeit, Ruhezeiten – das regelt das Arbeitszeitschutzgesetz

Arbeitszeit während der Corona-Krise – das müssen Sie wissen

Seit März befindet sich Deutschland in einer absoluten Ausnahmesituation. Das Coronavirus legt viele Bereiche der Wirtschaft lahm. Unternehmen werden vor ganz neue Herausforderungen gestellt und müssen flexibel und vor allem schnell handeln, um nicht nur den Betrieb aufrechtzuerhalten, sondern auch die Gesundheit der eigenen Mitarbeiter nicht zu gefährden. Welche Rechten, Pflichten und Möglichkeiten Arbeitgeber und Arbeitnehmer während der Corona-Krise haben, lesen Sie hier:

Arbeiten während der Corona-Krise im Homeoffice

Was früher ein Privileg war, ist nun zur Normalität eines Büroangestellten geworden: Jeder Arbeitgeber versucht, so gut es geht, seine Angestellten von Zuhause aus arbeiten zu lassen. Doch Arbeitnehmer dürfen nicht selbstständig entscheiden, im Homeoffice zu arbeiten – auch nicht in Zeiten des Coronavirus.

Wichtig: Auch im Homeoffice gilt das Arbeitszeitgesetz. Das heißt, dass acht Stunden Arbeit pro Tag nicht überschritten und auch die Pausenzeiten eingehalten werden sollten.

Kurzarbeit in Zeiten des Coronavirus

Die Corna-Krise trifft vor allem die Kreativwirtschaft und die Gastronomie hart. Veranstaltungen werden abgesagt, Restaurants, Bars und Clubs geschlossen. Viele Arbeitgeber beantragen deshalb das Kurzarbeitergeld für ihre Angestellten. Das heißt, dass der Arbeitgeber die Arbeitszeit verringert oder sogar ganz aussetzt. Die Beschäftigten erhalten während dieser Zeit einen Ausgleich von der Bundesagentur für Arbeit: Arbeitnehmer mit Kind bekommen 67 Prozent und ohne Kind 60 Prozent ihres Nettogehalts. Weitere Informationen zur Kurzarbeit finden Sie auf der Seite des Deutschen Gewerkschaftsbundes.

Vorteile: Der Vorteil der Kurzarbeit ist, dass Arbeitgeber entlastet werden und so ihren Mitarbeitern nicht kündigen müssen. Sobald die Beschränkungen aufgrund des Coronavirus wieder aufgehoben werden, können Beschäftigte wie gewohnt ihrem Job nachgehen.

Arbeiten während der Corona-Krise – systemrelevante Berufe

Nicht jeder kann in Zeiten des Coronavirus im Homeoffice arbeiten. Ärzte, Pflegepersonal, Polizisten und viele weitere Berufe sind systemrelevant und sorgen für die Sicherheit aller Bürger. Doch auch Mitarbeiter in der Lebensmittelindustrie und im Einzelhandel sind davon betroffen. Damit die Produktionen nicht still stehen und die Menschen weiterhin mit Ware versorgt werden, müssen sie zur Arbeit kommen. Doch auch hier haben Arbeitgeber besondere Pflichten während der Corona-Krise:

Sie müssen sicherstellen, dass den Mitarbeitern genügend Mittel zur Desinfektion (Seife, Desinfektionsmittel etc.) bereitstehen.

Im Einzelhandel oder anderen Branchen mit Kundenkontakt müssen die Angestellten den Mindestabstand von zwei Metern zwischen Kunden einhalten.

Mitarbeiter mit begründetem Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion oder eine Influenza-Infektion müssen umgehend nach Hause oder zum Arzt geschickt werden.