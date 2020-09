Ausgabeaufschlag, Tracking Error, thesaurierend – Begriffe rund um ETFs und Fonds schnell erklärt

Währungs- oder Wechselkursrisiko

Wenn Sie Ihr Geld anlegen, sollten Sie Ihr Investment immer auf ein mögliches Währungsrisiko überprüfen. Das Währungsrisiko oder Wechselkursrisiko entsteht, wenn Sie als Anleger aus dem Euroraum in einen Fonds (oder ein anderes Wertpapier) investieren, das in einer fremden Währung notiert, zum Beispiel in US-Dollar. Unter Umständen müssen Sie Abschläge hinnehmen, wenn der Euro gleichzeitig zur positiven Wertentwicklung Ihres Fonds aufwertet.

Hinweis: Dieses Risiko kann sich auch in eine Chance umkehren. Sie als Anleger profitieren nämlich vom Wechselkurseffekt, wenn der Euro gegenüber dem Dollar abwertet.

Sie sollten sich vom Wechselkurseffekt daher nicht allzu sehr beunruhigen lassen. Vor allem nicht, wenn Sie mittels eines ETFs oder eines Fonds über viele Jahre ein Vermögen aufbauen wollen. Kurzfristige Wechselkurserscheinungen können sich über eine lange Anlagedauer wieder ausgleichen. Die Geldanlage in fremden Währungen muss also kein großer Nachteil sein, als Anleger sollten Sie dieses „Risiko“ aber in jedem Fall kennen.