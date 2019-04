Indexzertifikate – günstig und erfolgreich an Indizes partizipieren

Was ist ein Indexzertifikat?

Mit Index­zertifikaten können Anleger auf einfache Weise im Verhält­nis 1:1 an der Wert­ent­wick­lung eines Aktien­index teilhaben. Dies gilt im Prinzip auch für Partizipations-Zertifikate auf Rohstoffe, bei denen aller­dings einige Besonder­heiten zu beachten sind. Partizipations-Zertifikate beziehen sich auf einzelne Rohstoffe oder Rohstoffindizes – ihre Funktions­weise ist ansonsten identisch.

Index­zertifikate bieten Zugang zu in- und aus­ländischen Märkten, einzelnen Sektoren und bestimmten Anlage­themen. Da in einem Index in der Regel mehrere Einzel­titel enthalten sind, investieren Anleger über Index­zertifikate, also mit nur einer Transaktion diversifiziert in mehrere Aktien. Da die Zusammen­setzung von Indizes in der Regel bekannt ist, sind auch die Preis­bildung sowie Chancen und Risiken von Index­zertifikaten transparent und leicht nach­vollziehbar.

Vorsicht: Bei Index-Zertifikaten auf große inter­nationale oder nationale Indizes fällt zudem oftmals kein Verwaltungsentgelt an. In diesem Ratgeber erklären wir Ihnen, wann sich die Investition in Index­zertifikate lohnt und worauf Sie bei der Geldanlage in Index­zertifikate achten sollten.

Wenn Sie auf der Suche nach dem besten Indexzertifikat sind, dann erfahren Sie weiter unten in diesem Ratgeber mehr dazu – so finden Sie das passende Zertifikat.