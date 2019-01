Online Broker Vergleich  die günstigsten Aktiendepots im Test

Wer Aktien, Anleihen, Derivate oder Fonds handeln will, benötigt ein Wertpapierdepot mit guten Handelskonditionen. Welche Anbieter punkten mit günstigen Ordergebühren? Welche Depots bieten ausgezeichnete Leistungen beim Wertpapierhandel mit kostenlosen Orderlimits, Sekundenhandel, gebührenfreien Sparplänen und einem breiten Angebot an Fonds, die ohne Ausgabe­aufschlag zu haben sind? Vergleichen Sie mit dem regelmäßig aktualisierten Broker-Test von finanzen.net die Leistungen und Gebühren ausgewählter Banken. Direkt zur Broker-Übersicht

Schnell einige hundert Euro im Jahr sparen? Bei ausgewählten Banken ist das ohne Weiteres möglich. Unser Broker-Test deckt erhebliche Unterschiede bei den Orderkosten auf. Bei den günstigsten Anbietern fallen die Gebühren beim Aktienkauf kaum noch ins Gewicht. Für den Handel von Daimler-Aktien (Börsenplatz Xetra) mit einem Volumen von 10.000 Euro zahlen Sie bei Festpreis­anbietern wie flatex nur 7 Euro, bei finanzen.net-Brokerage* sogar nur 6,50 Euro Orderprovision. Zum Vergleich: Onlinebroker wie comdirect, Consorsbank oder ING DiBa verlangen - je nach Anbieter - etwa 25 bis 30 Euro Orderprovision pro Trade . Rund 20 Euro mehr also, und dennoch noch deutlich weniger als bei vielen Hausbanken. Durch einen Wechsel in ein Aktiendepot eines günstigen Brokers können Anleger also leicht mehrere hundert, mitunter sogar mehr als tausend Euro pro Jahr sparen.

Klicken Sie hier zum Weiterlesen oder vergleichen Sie die Broker mit nachstehender Übersicht

Gravierende Unterschiede fanden wir auch bei den Gebühren für die monatliche Ausführung von Sparplänen sowie den Gebühren für den Kauf von Fonds . Beim Vergleich der beliebtesten Depots von comdirect, Consorsbank, DKB, flatex, ING-DiBa, maxblue, S Broker oder finanzen.net Brokerage überzeugen jene Anbieter, die eine breite Palette an Sparplänen vollkommen gebührenfrei anbieten. Andere bieten mitunter fast das gesamte Angebot an Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag an. Auch hier können Börsianer durch die Wahl des passenden Depots leicht Gebühren von einigen hundert Euro pro Jahr oder mehr einsparen.

Broker-Test: die Ordergebühren / -provisionen beim Aktienkauf

Das Verbrauchermagazin Finanztest hat in Ausgabe 12/2018 die Kosten ermittelt, mit denen Anleger für eine Wertpapierorder kalkulieren müssen. Die nachstehende Übersicht berücksichtigt diesen Finanztest-Vergleich und verdeutlicht, wie stark sich die Kosten bei den einzelnen Banken und Brokern unterscheiden.

*) finanzen.net Brokerage ist ein spezielles Angebot von finanzen.net in Kooperation mit der comdirect bank - Infos unter www.finanzen-broker.net.

Finanzen.net empfiehlt, ein Depot bei einem Anbieter mit dauerhaft günstigen Konditionen zu eröffnen. In unserem Broker-Test vergleichen wir daher die Gebühren, die die Banken für ihre Dienst­leistungen erheben (Orderprovision). Der Brokervergleich berücksichtigt keine externen Kosten wie Börsen- oder Maklergebühren. Zeitlich begrenzte Aktionsangebote bleiben ebenso unberücksichtigt wie Rabatte für besonders aktive Personen (sog. Heavy-Trader), die mitunter tausende Trades pro Monat durchführen.

Online-Broker-Vergleich deckt auch wichtige Unterschiede bei den Leistungen auf

Für Ihren Erfolg beim Börsenhandel kommt es nicht nur auf die Kosten an. Bei der Wahl des passenden Anbieters sollten Sie auch besonderes Augenmerk auf das Leistungsspektrum legen. In unserem Depot-Test nehmen wir daher auch wichtige Leistungs­komponenten für Sie unter die Lupe.

Einlagensicherung

Wie sind Ihre Einlagen im Falle einer Bankinsolvenz geschützt? In der EU und damit auch in Deutschland sind Einlagen bis 100.000 Euro pro Kunde gesetzlich abgesichert (Gemeinschafts­konten bis 200.000 Euro). Allerdings ist die Einlagen­sicherung Ländersache, sodass Konten in Ländern mit guter Bonität wie Deutschland gegenüber Ländern mit schlechter Bonität mehr Sicherheit bieten. Viele Banken sind zudem Mitglied im Einlagensicherungs­fonds des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB), bei dem Einleger über die gesetzlichen Anforderungen hinaus abgesichert sind. Auf der Webseite http://einlagensicherung.de/ können Sie leicht prüfen, in welcher Höhe deutsche Banken Ihre Einlagen absichern.

Taggleiche Teilausführungen

Sind taggleiche Teilausführungen kostenlos? Beim Handel von Wertpapieren an der Börse kommt es nicht selten vor, dass eine Order in mehreren Teilen ausgeführt wird, z. B. wenn das Ordervolumen die an einer Börse angebotene Stückzahl übersteigt. In unserem Online-Broker-Test prüfen wir daher, in welchen Aktiendepots nur einmalig Gebühren berechnet werden und welche Anbieter Sie für jede Teilausführung zur Kasse bitten.

Gebühren für Sparpläne

Welche Banken bieten kostenlose Fonds- und ETF-Sparpläne an? Viele Anleger nutzen Sparpläne, um Monat für Monat einen festen Betrag zu investieren. Wer per Sparplan Vermögen aufbauen will, sollte daher einen Blick darauf werfen, welche Gebühren bei der Ausführung von Sparplänen anfallen. Häufig sind das 3 Prozent der Sparrate, sodass von 50 Euro monatlich nur 48,50 Euro in Ihrem Fonds oder ETF ankommen. Besonders kundenfreundlich sind Banken, die eine breite Palette an gebührenfreien Sparplänen anbieten. Sparplan-Fans empfehlen wir daher, unseren Broker-Vergleich daraufhin zu prüfen, welche Anbieter gebühren- bzw. kostenfreie Sparpläne anbieten.

Fonds ohne Ausgabeaufschlag

Auch beim Fondskauf lassen sich Gebühren sparen - und zwar kräftig. Beim Kauf von Investmentfonds fallen häufig Ausgabeaufschläge (Agio) von etwa 5 Prozent an. Bei einem Invest von 10.000 Euro fallen somit 500 Euro an Gebühren an. Die lassen sich einsparen, wenn Sie Ihre Order bei einem Online-Broker aufgeben, der Ihren Fonds ohne Ausgabeaufschlag anbietet. Unserem Depot-Test entnehmen Sie ganz einfach, bei welchen Banken Sie eine große Zahl an Investmentfonds ohne Agio kaufen können.

Börsenplätze im Inland und Ausland sowie außerbörslicher Handel

An welcher Börse handeln Sie Ihre Wertpapiere? Die meisten Privatanleger handeln ihre Papiere an deutschen Handelsplätzen, einige handeln auch an den US-Börsen NASDAQ, NYSE oder AMEX. Immer stärkere Bedeutung gewinnt der außerbörsliche Direkthandel, z. B. über Tradegate oder Lang & Schwarz. Bei Derivaten (Optionsscheine, Knockouts, Zertifikate etc.) findet der Handel häufig direkt mit den Emittenten statt, z. B. mit der Commerzbank, mit X-markets oder Vontobel. In unserem Brokervergleich prüfen wir, welche Banken den Handel an allen deutschen Börsen ermöglichen und wo Sie Ihre Orders auch an US-Börsen oder im außerbörslichen Sekundenhandel platzieren können.

Auszahlung von Dividenden

Für Aktionäre ist die jährliche Gewinn­ausschüttung in Form der Dividende, neben dem eventuellen Kursgewinn, eine wichtige Ertrags­komponente. Kaum zu glauben, aber manche Banken und Broker verlangen für die Einbuchung einer Dividende eine Gebühr. Prüfen Sie daher, ob in Ihrem Aktiendepot solche Kosten anfallen und ziehen Sie gegebenen­falls einen Wechsel zu einer günstigen Depotbank in Erwägung.

CFD-Handel

Wo kann ich günstig CFDs handeln? Diese Frage stellen sich vor allem erfahrene Trader, denn der Handel mit diesen hochspekulativen Finanzprodukten bietet hohe Chancen, aber eben auch besondere Risiken. In unserem Online-Broker-Vergleich haben wir alle Anbieter markiert, bei denen Sie zusätzlich zum normalen Wertpapierhandel auch CFDs handeln können.

Schließen