DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen uneins -- Sieg für Trump - US-Steuergesetz verabschiedet -- AstraZeneca, DHL, BVB, Meta, Rüstungsaktien im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt wird zum Wochenende mit Abgaben erwartet. Der DAX sowie der TecDAX sollen schwächer in die Freitagssitzung gehen. Nach zwei Tagen der Stabilisierung deutet sich im DAX am Freitag erneut ein Rückgang an. Die jüngsten Rekorde an den US-Technologieindizes fielen zeitlich mit dem europäischen Handelsende zusammen und sorgten daher kaum für Impulse. Zudem bleibt die Wall Street heute wegen des Unabhängigkeitstags geschlossen, was die Handelsaktivität zusätzlich bremst. Gleichzeitig schwindet die Zeit für eine Einigung im Zollstreit zwischen der Europäischen Union und den USA. US-Präsident Donald Trump droht ab dem 9. Juli mit Strafzöllen von fünfzig Prozent, sollte kein Handelskompromiss erzielt werden.





Die europäischen Aktienmärkte sollen tiefer in den Handelstag einsteigen. Der EURO STOXX 50 wird mit Verlustet erwartet. Am Freitag dürften Europas Börsen mit leichten Verlusten in den Handel starten. Nach der positiven Reaktion auf die starken US-Arbeitsmarktdaten am Vortag rückt nun wieder der ungelöste Handelskonflikt in den Fokus. Die Aussetzung der US-Zölle endet bereits am kommenden Mittwoch, und laut Bloomberg plant Präsident Donald Trump, noch heute Mitteilungen über neue Zollsätze zu versenden. Das US-Steuerpaket "Big Beautiful Bill" wurde mit knapper Mehrheit im Repräsentantenhaus verabschiedet, spielt an den Finanzmärkten jedoch keine Rolle mehr, da der Ausgang weitgehend erwartet wurde. Analysten von QC Partners warnen jedoch laut Dow Jones Newswires, dass eine steigende Staatsverschuldung mittelfristig insbesondere den Anleihemarkt beeinflussen könnte. Wegen des US-Nationalfeiertags bleiben die Börsen in den Vereinigten Staaten heute geschlossen. Marktteilnehmer erwarten daher ein ruhiges, aber aufgrund geringer Umsätze potenziell schwankungsanfälliges Handelsumfeld in Europa.





Die Wall Street zeigte sich am Donnerstag vor der Feiertagspause mit Gewinnen. Der Dow Jones beendete den verkürzten Handel mit einem Plus von 0,77 Prozent auf 44.828,53 Punkte.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite schloss 1,02 Prozent höher bei 20.601,10 Zählern. Die Rekordjagd an der Wall Street ging auch am Donnerstag weiter: Der NASDAQ markierte einen neuen Höchststand. Ausschlaggebend waren erneut robuste Arbeitsmarktdaten aus den USA. Der Stellenaufbau im Juni übertraf die Erwartungen deutlich und untermauerte die Stärke des US-Arbeitsmarkts. Gleichzeitig fiel die separat erhobene Arbeitslosenquote besser aus als prognostiziert. Trotz der soliden Daten legten die Stundenlöhne weniger stark zu als erwartet - ein Faktor, der die Inflationssorgen etwas dämpft. Auch die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschten positiv. Der offizielle Arbeitsmarktbericht wurde bereits am Donnerstag veröffentlicht, da die US-Börsen am Freitag wegen des Unabhängigkeitstags geschlossen bleiben. Vor diesem Hintergrund verloren die noch anstehenden US-Konjunkturdaten des Tages an Bedeutung verlieren - der Fokus der Märkte lag klar auf dem positiven Signal vom Arbeitsmarkt. Parallel liefen in Washington Gespräche zwischen der EU und den USA zur Lösung des Zollstreits. Ziel ist es, neue Strafzölle in Höhe von 50 Prozent ab dem 9. Juli zu verhindern, mit denen US-Präsident Trump im Falle ausbleibender Zugeständnisse droht.