Zoll-Konflikt weiter im Fokus: DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- Intel macht weniger Umsatz und Gewinn -- Newmont mit Gewinnsprung -- TRATON im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt dürfte zum Wochenschluss wenig bewegt starten.

Der DAX notiert vorbörslich nahe seines Vortagesschlusskurses.

Der TecDAX beendete den Handel am Mittwoch im Plus.

Am Freitag deutet sich im DAX ein weitgehend stabiler Handelsbeginn an. Bereits in den Tagen zuvor war ein weiterer Anlauf in Richtung Allzeithoch erneut früh an der technischen Widerstandsmarke von 24.500 Punkten gescheitert - und das trotz neuer Hoffnungen auf eine einvernehmliche Lösung im Handelskonflikt zwischen der EU und den USA. Am Nachmittag führten dann sinkende Erwartungen an eine Zinssenkung der Europäischen Zentralbank im September zu weiteren Gewinnmitnahmen. Auf Wochensicht zeigt sich der DAX damit kaum verändert.

Neue Impulse könnte am Vormittag das Ifo-Geschäftsklima liefern. Parallel laufen die Verhandlungen mit den USA weiter - Ziel ist es, bis spätestens 1. August zusätzliche US-Zölle von 30 Prozent auf EU-Importe abzuwenden.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken