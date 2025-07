Handelsabkommen im Blick

Die Ölpreise sind am Freitag mit der Spekulation auf ein Handelsabkommen zwischen den USA und der Europäischen Union (EU) weiter gestiegen.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September kostete 69,77 US-Dollar. Das waren 59 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 57 Cent auf 66,60 Dollar.

Wer­bung

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln (schon ab 100 €) Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 Euro Kapital handeln. Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt informieren 5

Im Zollkonflikt mit den USA laufen die Verhandlungen nach Angaben von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf Hochtouren. "Es gibt derzeit sehr intensive technische und politische Kontakte und Gespräche", sagte von der Leyen. Ziel der EU ist es, die USA davon abzuhalten, ab dem 1. August Einfuhren aus der EU mit einem Zoll in Höhe von 30 Prozent zu belegen. Zuvor hatten Medien bereits über eine mögliche Einigung berichtet.

Die Spekulation auf eine Einigung im Zollstreit der beiden wichtigen Wirtschaftsblöcke hatte bereits am Vortag den Ölpreisen Auftrieb verliehen. Mit den Kursgewinnen konnten die Notierungen die Verluste aus den beiden ersten Handelstagen der Woche wieder ausgleichen. Auf Wochensicht haben sich die Ölpreise nur wenig verändert. Der Preis für Brent-Öl aus der Nordsee wurde nur leicht über dem Niveau gehandelt, mit er am Montag in die Woche gestartet war.

/jkr/zb

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)