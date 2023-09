Gerade Börseneinsteiger sollten vor ihrem ersten realen Wertpapierkauf ein Musterdepot anlegen. Mit einem virtuellen Depot kann man erste Erfahrungen sammeln ohne dabei ein finanzielles Risiko einzugehen. So kann der Nutzer Aktien verwalten und handeln, ohne dabei einen echten Geldeinsatz vornehmen zu müssen. Das Musterdepot bietet aber auch die Möglichkeit sich bereits im Vorfeld mit Investitionsmodellen, Anlagestrategien und Fachbegriffen vertraut zu machen. Darüber hinaus werden Fragen beantwortet wie zum Beispiel: Welche Bedeutung hat eine bestimmte Prognose auf die Entwicklung des Kurses und wie setze ich auf steigende oder fallende Kurse? Denn häufig verlieren Laien zwischen Fonds, Aktien und Optionsscheinen schnell den Überblick und letztendlich auch die Spekulationslust. Handeln an der Börse will erlernt sein und damit das Traden mit Aktien auch zum Erfolg führt, können auch bei finanzen.net kostenlos Musterdepots angelegt werden, die den Einstieg erleichtern. Beim Musterdepot anlegen geht es nicht in erster Linie darum richtig zu investieren, sondern vielmehr um ein spielerisches Herantasten an die wesentlichen Sachverhalte, die sich im Börsenalltag wiederfinden. So kann der Nutzer ohne kostspielige Verluste und ohne großen Aufwand das Aktiengeschäft ausprobieren und gleichzeitig mit der sogenannten Watchlist Wertpapiere beobachten, die dann in einem günstigen Moment erworben werden können. Gute Watchlisten, die auch mobil verwaltet werden können, bietet finanzen.net hier an.