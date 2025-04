US-Börsen aktuell

Am Dienstag ging es an den US-Börsen nach oben. Anleger fassten sich trotz pessimistischer Unternehmensausblicke ein Herz.

Der Dow Jones-Index war 0,02 Prozent höher bei 40.233,98 Zählern in den Tag gestartet und legte anschließend kräftig zu. Am Abend schloss er dann 0,75 Prozent stärker bei 40.527,62 Zählern. Beim S&P 500 war es anfänglich 0,36 Prozent auf 5.508,87 Stellen nach unten gegangen. Er konnte aber das Vorzeichen wechseln und ging letztlich 0,58 Prozent fester bei 5.560,83 Punkten in den Feierabend. Der Techwerte-Index NASDAQ Composite hatte derweil 0,55 Prozent tiefer bei 17.270,76 Indexpunkten eröffnet und drehte im weiteren Verlauf deutlich ins Plus. Schlussendlich beendete er den Handelstag 0,55 Prozent höher bei 17.461,32 Punkten.

Ausgerechnet schwache Konjunkturdaten halfen, die Wall Street am Dienstag im Verlauf nach oben zu hieven. Sowohl die Anzahl der offenen Stellen (Jolts) als auch das Verbrauchervertrauen zeigen Schwäche, befeuern damit aber Zinssenkungsspekulationen. Die Stimmung unter US-Verbrauchern hat sich im April deutlicher als ohnehin befürchtet abgeschwächt.

Erste Anzeichen von Zuversicht

Zuletzt hatten sich die Aktienbörsen in den USA bereits erholt und klare Rücksetzer waren ausgeblieben. "An den Märkten kehren langsam erste Anzeichen von Zuversicht zurück", schrieb Chefstratege Robert Greil von der Privatbank Merck Finck. Vier Wochen nach Trumps "Befreiungstag" mit der Ankündigung von Importzöllen schienen die heftigen negativen Marktreaktionen den US-Präsidenten zu einer etwas gemäßigteren Linie genötigt zu haben.

Autobauer in den USA bekommen bei den Zöllen auf Bauteile Erleichterungen. Entsprechende Medienberichte bestätigte ein hochrangiger Vertreter des US-Handelsministeriums.

Bilanzflut setzt sich fort

Die Bilanzsaison nimmt weiter Fahrt auf mit Zahlenausweisen von - unter anderem - Spotify, UPS, General Motors (GM), Honeywell, Pfizer, Coca-Cola, Kraft Heinz und PayPal.

Redaktion finanzen.net / NEW YORK (dpa-AFX)/ Dow Jones Newswires