DAX vor weiterer Erholung -- Asiens Börsen uneinheitlich -- HENSOLDT wächst weiter kräftig -- BMW mit Gewinneinbruch -- Airbus enttäuscht trotz Gewinnverdreifachung -- Microsoft, Meta im Fokus

Der deutsche Leitindex dürfte am Donnerstag erneut fester starten. Der DAX hatte den Handel zur Wochenmitte 0,19 Prozent stärker bei 24.262,22 Punkten beendt.

Der TecDAX präsentierte sich ebenso freundlich, nachdem er marginal tiefer gestartet war. Er schloss 0,45 Prozent fester bei 3.908,59 Einheiten. Der DAX dürfte am Donnerstag zunächst an seine jüngste Erholung anknüpfen. Für positive Impulse sorgt insbesondere die gute Stimmung rund um das Thema Künstliche Intelligenz, angefacht durch starke Quartalszahlen der US-Techriesen Microsoft und Meta. Im Fokus der Anleger stehen am Abend die Geschäftszahlen von Apple und Amazon. Die US-Notenbank Fed ließ den Leitzins wie erwartet unverändert, dämpfte jedoch die Hoffnungen auf eine baldige Zinssenkung im September. Auch die Bank of Japan verzichtete auf Änderungen - der japanische Aktienmarkt legte dennoch zu. In China dagegen belasteten schwache Konjunkturdaten die Kurse. In Deutschland richtet sich der Blick auf die Fortsetzung der Berichtssaison. Nach den durchwachsenen Zahlen des Vortags legen heute unter anderem Heidelberg Materials und BMW ihre Quartalszahlen vor. Auch zahlreiche Unternehmen aus MDAX und SDAX berichten über ihre Geschäfte. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Aktienmärkte dürften gut behauptet öffnen. Der EURO STOXX 50 hatte am Vortag 0,31 Prozent höher bei 5.395,85 Punkten geschlossen. Unterstützung könnte vom sogenannten "Ultimo-Effekt" ausgehen - dem typischen Phänomen verstärkter Käufe zum Monatsende. Im Fokus bleibt zudem die Berichtssaison, die weiterhin die Richtung am Markt vorgibt. Auch die jüngste Sitzung der US-Notenbank Fed wird von Investoren weiter verarbeitet. Zwar gab sich Fed-Chef Jerome Powell anschließend eher falkenhaft, doch erstmals seit Langem stimmten zwei Mitglieder im Offenmarktausschuss für eine Zinssenkung - ein mögliches Signal für eine langsamere geldpolitische Wende. Ein festerer US-Dollar könnte exportorientierten deutschen Unternehmen zugutekommen, wobei deren Kursentwicklung ebenfalls stark von den laufenden Quartalsberichten abhängt. Von den Anleihemärkten kommen am Morgen keine neuen Impulse - die langfristigen Renditen treten auf der Stelle. Gute Stimmung herrscht weiterhin bei Technologiewerten: Nach starken Quartalszahlen und deutlichen Kursgewinnen nachbörslich bei Meta und Microsoft dürfte die Nasdaq ihre Rekordjagd fortsetzen. Zusätzliche Impulse könnten im Tagesverlauf neue Inflationsdaten aus der Eurozone liefern - darunter insbesondere die deutschen Verbraucherpreise für Juli. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen präsentierten sich am Mittwoch uneinheitlich. Der Dow Jones ging mit einem Abschlag von 0,38 Prozent bei 44.461,28 Punkten aus dem Handel.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite konnte die Gewinnzone über weite Strecken des Handels verteidigen und legte schlussendlich 0,15 Prozent auf 21.129,67 Punkte zu. Zur Wochenmitte zeigten sich die US-Börsen wegen der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed und mitten in der laufenden Berichtssaison schwächer. Die US-Notenbank hielt am Mittwoch erneut dem politischen Druck stand und beließ ihre Leitzinsen unverändert. Am Markt war bereits erwartet worden, dass die Zinsspanne weiterhin bei 4,25 bis 4,50 Prozent liegen wird. Im weiteren Jahresverlauf rechnen viele Marktbeobachter zwar mit Zinssenkungen, doch sprechen auch einige Faktoren dagegen: So zeigte die US-Wirtschaft zuletzt ein stärkeres Wachstum als erwartet, wie aktuelle Daten belegen. Auch der Arbeitsmarkt präsentiert sich weiterhin robust. Indessen zeichnen sich im Handelskonflikt zwischen den USA und China keine konkreten Fortschritte ab. Nach zweitägigen Gesprächen in Stockholm ließen beide Seiten offen, ob die bald auslaufende Zollpause verlängert wird. Die derzeitige Regelung endet am 12. August. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken