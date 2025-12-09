DAX24.046 +0,1%Est505.726 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,96 +0,2%Nas23.546 -0,1%Bitcoin77.737 -0,2%Euro1,1642 ±0,0%Öl62,46 -0,1%Gold4.183 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Vonovia A1ML7J Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten vor Fed-Zinsentscheid: DAX kaum verändert erwartet -- Asiens Börsen rot -- Bundestag plant wohl Rüstungspaket in Rekordhöhe -- thyssenkrupp erwartet rote Zahlen -- JOST Werke im Fokus
Top News
Roche-Aktie: Pharmakonzern bekommt EU-Zulassung für Gazyvaro - Lunsumio früher wirksam? Roche-Aktie: Pharmakonzern bekommt EU-Zulassung für Gazyvaro - Lunsumio früher wirksam?
Webinar: Watchlist 2026 - So tradest du das neue Börsenjahr Webinar: Watchlist 2026 - So tradest du das neue Börsenjahr
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Heute im Fokus

DAX kaum verändert erwartet -- Asiens Börsen rot -- Bundestag plant Rüstungspaket in Rekordhöhe -- thyssenkrupp erwartet rote Zahlen -- NVIDIA darf bestimmte Chips nach China exportieren

aktualisiert 09.12.25 08:55 Uhr

US-Regierung soll überarbeiteten Ukraine-Friedensplan prüfen. Brenntag-Investor stockt Beteiligung auf. Ford und Renault bauen gemeinsam günstige E-Autos für Europa. Roche bekommt EU-Zulassung für Gazyvaro gegen Lupusnephritis. JOST: Großaktionär platziert Anteile und steigt aus.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt dürfte den Dienstagshandel nur wenig verändert begrüßen.

Der deutsche Leitindex DAX war am Montag mit einem kleinen Plus von 0,07 Prozent bei 24.046,01 Punkten in den Feierabend gegangen.
Der TecDAX schloss 0,7 Prozent schwächer bei 3.581,98 Zählern.

Der DAX zeigt am Dienstagmorgen kaum Regung. IG erwartet den Index kurz vor Handelsstart leicht im Minus bei 24.045 Punkten - ein Hinweis darauf, dass Anleger vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank lieber abwarten. Schon am Montag hatte sich das Börsenbarometer kaum bewegt. Der DAX pendelte knapp über seinen gleitenden Durchschnitten der vergangenen 50 und 100 Tage und blieb innerhalb der engen Spanne vom Freitag. Auch die Schwankungen am Markt sind zuletzt deutlich zurückgegangen.

Die vorsichtige Haltung hat einen klaren Grund: Nach dem starken Jahresverlauf mit rund 21 Prozent Gewinn wollen viele Investoren vor der Fed-Entscheidung keine größeren Risiken mehr eingehen. Am Markt wird fest davon ausgegangen, dass die US-Notenbank die Zinsen senkt.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



Top Themen

NVIDIA-Aktie stark: Grünes Licht von Trump für China-Export von bestimmten Chips
NVIDIAEuroRüstungaktienGoldpreisthyssenkruppFord/RenaultBrenntag

News-Ticker

Weitere anzeigen

Legende

= Top-News
= Wichtige Nachrichten

Börsenchronik

08.12.25Dow letztlich schwächer -- DAX schließt marginal fester -- Paramount will Netflix-Deal ausstechen -- Siemens und Healthineers kooperieren mit Rheinmetall -- D-Wave, Tesla, BioNTech, TKMS im Fokus
05.12.25DAX geht über 24.000 Punkten ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Netflix gewinnt Milliardendeal um Warner -- Novo Nordisk, Infineon, DroneShield, Rüstungswerte im Fokus
04.12.25DAX schließt fester -- US-Börsen letztlich uneins -- Salesforce mit starken Zahlen -- HPE, Intel, BP, Snowflake, DroneShield, Netflix, Vulcan Energy, NVIDIA, D-Wave, BYD, Tesla, Rheinmetall im Fokus
03.12.25DAX schließt wenig bewegt -- US-Börsen schließt im Plus -- HUGO BOSS enttäuscht-- Siemens Energy, Airbus, BioNTech, CureVac, Eutelsat, SoftBank, Bitcoin, Novo Nordisk, RENK & Co., Bayer, VW im Fokus
02.12.25DAX letztlich fester -- US-Börsen grün -- US-Regierung unterstützt Bayer -- Strategy vor BTC-Verkauf? -- Boeing, Marvell, Rüstungsaktien, Tesla, Beyond Meat, Plug Power, DroneShield, BioNTech im Fokus
mehr Börsenchronik Nachrichten