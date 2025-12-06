DAX24.028 +0,6%Est505.724 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,18 -3,4%Nas23.578 +0,3%Bitcoin76.997 +0,4%Euro1,1643 ±0,0%Öl63,75 +0,6%Gold4.197 -0,3%
Autoaktie im Fokus

Mercedes-Benz-Aktie dank Analysten nahe Jahreshoch - Kommt jetzt die Jahresendrally?

06.12.25 10:25 Uhr
Geht jetzt die Rally los? Analysten drehen bei der Mercedes-Benz-Aktie komplett um | finanzen.net

Ein Upgrade der Bank of America hat die Mercedes-Benz-Aktie näher an ihr Jahreshoch gebracht. Ob daraus noch eine Jahresendrally entsteht, bleibt jedoch angesichts operativer Risiken offen.

• Mercedes-Benz mit Aufwertung durch Bank of America
• Aktie nähert sich 52-Wochen-Hoch
• Unsicherheiten bleiben

Die jüngste Einschätzung der Bank of America hat der Mercedes-Benz-Aktie zuletzt Rückenwind verliehen. Am Freitag beendete der Anteilsschein den XETRA-Handel 1,87 Prozent höher bei 61,55 Euro und kam damit seinem 52-Wochen-Hoch, das bei 63,17 Euro liegt, näher. Seit Jahresstart summiert sich das Kursplus für Anleger auf 14,41 Prozent - verglichen mit dem deutschen Leitindex DAX, der seit Januar rund 21 Prozent zulegen konnte, hat der Anteilsschein damit vergleichsweise enttäuschend performt.

Bringt die BoA-Einschätzung die Aktie nun auf Rallykurs?

Noch ist das Jahr nicht vorbei und die EInschätzung der BoA könnte auf den letzten Metern noch für weiteren Schwung sorgen. Die US-Großbank verabschiedete sich von ihrem bisher skeptischen Urteil und stufte den Autobauer von "Underperform" auf "Neutral" hoch. Gleichzeitig wurde das Kursziel deutlich auf rund 63 Euro angehoben. Nach Einschätzung der Analysten seien die größten Belastungen für Mercedes vorerst abgearbeitet.

Was die Analysten optimistisch stimmt

Zu den positiven Faktoren zählt vor allem der freundlichere Ausblick für die europäische Autoindustrie im kommenden Jahr. Hinzu kommen politische Signale aus den USA: Unter Präsident Trump sind Lockerungen der Emissionsvorgaben angekündigt, was den regulatorischen Druck auf Hersteller wie Mercedes verringert. Intern setzt der Konzern weiter auf ein striktes Kostensenkungsprogramm, das bis 2027 wirken soll.

Jahresendrally unklar

Ob der Schwung der Analysteneinschätzung reicht, um der Mercedes-Benz-Aktie zu einer Jahresendrally zu verhelfen, bleibt aber abzuwarten. Letztlich ist die Analyse der BoA ein Signal, das die Aktie kurzfristig stützt, aber keine Fortsetzung der Rally garantiert. Denn operativ hat der Autobauer weiter mit Gegenwind zu kämpfen: Auf der Gegenseite stehen ein schwächeres Absatzumfeld, mögliche Zölle sowie Kosten für Restrukturierung und Stellenabbau. Die zyklische Natur der Branche bleibt ein Unsicherheitsfaktor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: wegosi / Shutterstock.com, Taina Sohlman / Shutterstock.com

