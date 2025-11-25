EU-Automarkt legt im Oktober weiter zu - BYD mit massivem Plus
Der Automarkt in der Europäischen Union (EU) hat im Oktober erneut zugelegt.
Insgesamt wurden im abgelaufenen Monat 916.609 Pkw neu angemeldet und damit 5,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie der europäische Herstellerverband Acea am Dienstag in Brüssel mitteilte. In den ersten zehn Monaten des Jahres wurden damit rund 8,97 Millionen Autos neu zugelassen, 1,4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Das Niveau aus der Zeit vor der Corona-Pandemie sei jedoch immer noch weit entfernt, schrieb der Verband.
Der Anteil reiner Elektroautos legte auf Zehn-Monats-Sicht von 13,2 auf 16,4 Prozent zu. Der Absatz des Elektroauto-Pioniers Tesla brach im Oktober erneut ein. So kam Tesla in der EU im vergangenen Monat auf 5.647 neu zugelassene Autos, das waren 48 Prozent weniger als im Oktober 2024. Im bisherigen Jahresverlauf schrumpfte der Absatz damit um 39 Prozent.
Unangefochtener Marktführer in der EU bleibt der Volkswagen-Konzern, dessen Marken im Oktober insgesamt um 7,9 Prozent zulegten. Der Sportwagenbauer Porsche AG aus der VW-Gruppe kam jedoch auf ein Minus von 28 Prozent. Von den Marken des BMW-Konzerns wurden 8,7 Prozent mehr Autos zugelassen, von Mercedes-Benz Group 2,0 Prozent mehr. Der Stellantis-Konzern mit Marken wie Peugeot, Citroen, Fiat und Opel kam auf ein Plus von 6,6 Prozent.
Der chinesische Tesla-Rivale BYD hat im Vergleich zum Vorjahr seinen Marktanteil im Oktober um 1 Prozent auf 1,5 Prozent steigern können. Den Acea-Daten zufolge wurden 13.350 Fahrzeuge zugelassen, was einem Plus von 195 Prozent entspricht.
