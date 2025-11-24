DAX23.239 +0,6%Est505.529 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,45 +6,2%Nas22.872 +2,7%Bitcoin77.024 +2,1%Euro1,1522 +0,1%Öl63,42 +1,5%Gold4.134 +1,7%
Bücher geöffnet

Fluence Energy-Aktie trotz enttäuschender Zahlen höher: Umsatz und Gewinn verfehlen die Erwartungen

24.11.25 22:18 Uhr
NASDAQ-Aktie Fluence Energy hebt trotz schwacher Gewinnentwicklung ab | finanzen.net

Zum Wochenstart wurde es für Anleger von Fluence Energy spannend, denn die Siemens-Tochter hat ihre Zahlen für das abgelaufene Jahresviertel präsentiert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fluence Energy
13,70 EUR 0,40 EUR 3,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens AG
223,30 EUR 2,10 EUR 0,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Beim Gewinn je Aktie konnte Fluence Energy im vierten Quartal 2025 nicht überzeugen. Nachdem das EPS im Vorjahr noch bei 0,340 US-Dollar gelegen hatte, fiel es in den vergangenen drei Monaten auf 0,13 US-Dollar zurück. Analysten hatten indes mit einem EPS von durchschnittlich 0,193 US-Dollar gerechnet.

Umsatzseitig erwirtschaftete die Siemens-Tochter 1,0 Milliarden US-Dollar nach 1,23 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Hier hatten Experten im Vorfeld durchschnittlich 1,39 Milliarden US-Dollar prognostiziert.

An der NASDAQ reagierten Anleger dennoch überzeugt und schickten die Aktie im nachbörslichen Handel zeitweise 7,61 Prozent nach oben auf 17,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

