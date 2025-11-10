Siemens Aktie
Marktkap. 192,84 Mrd. EURKGV 17,23 Div. Rendite 2,87%
WKN 723610
ISIN DE0007236101
Symbol SMAWF
Siemens Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Mark Fielding gab in einer am Mittwoch vorliegenden Studie einen ersten Kommentar dazu ab, dass der Industriekonzern seine Beteiligung an Siemens Healthineers auf 37 Prozent reduzieren will. Er sieht darin einen Schritt in die richtige Richtung, aber nur eine Kompromisslösung. Anleger könnten auf den Umfang der Abspaltung an die Aktionäre etwas enttäuscht reagieren./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 14:28 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 14:28 / EST
Zusammenfassung: Siemens Sector Perform
|Unternehmen:
Siemens AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
245,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
252,50 €
|Abst. Kursziel*:
-2,97%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
252,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,89%
|
Analyst Name:
Mark Fielding
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
245,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
