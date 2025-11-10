DAX 24.381 +1,2%ESt50 5.787 +1,1%MSCI World 4.415 +0,2%Top 10 Crypto 13,61 -0,1%Nas 23.406 -0,3%Bitcoin 87.715 -1,3%Euro 1,1590 +0,0%Öl 62,68 -3,8%Gold 4.197 +1,7%
Siemens Aktie

Siemens Aktien-Sparplan
252,30 EUR +4,25 EUR +1,71 %
STU
Marktkap. 192,84 Mrd. EUR

KGV 17,23 Div. Rendite 2,87%
WKN wurde kopiert
WKN 723610

ISIN wurde kopiert
ISIN DE0007236101

Symbol wurde kopiert
Symbol SMAWF

RBC Capital Markets

Siemens Sector Perform

21:51 Uhr
Siemens Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Siemens AG
252,30 EUR 4,25 EUR 1,71%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Mark Fielding gab in einer am Mittwoch vorliegenden Studie einen ersten Kommentar dazu ab, dass der Industriekonzern seine Beteiligung an Siemens Healthineers auf 37 Prozent reduzieren will. Er sieht darin einen Schritt in die richtige Richtung, aber nur eine Kompromisslösung. Anleger könnten auf den Umfang der Abspaltung an die Aktionäre etwas enttäuscht reagieren./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 14:28 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 14:28 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AR Pictures / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Siemens Sector Perform

Unternehmen:
Siemens AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
245,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
252,50 €		 Abst. Kursziel*:
-2,97%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
252,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,89%
Analyst Name:
Mark Fielding 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
245,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens AG

13:06 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.11.25 Siemens Buy Jefferies & Company Inc.
07.11.25 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.11.25 Siemens Hold Deutsche Bank AG
04.11.25 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

