Symrise Aktie
Marktkap. 9,92 Mrd. EURKGV 38,70
WKN SYM999
ISIN DE000SYM9999
Symbol SYIEF
Symrise Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die Zeichen stünden nach "Margen-Reparatur" wieder auf Wachstumsinvestitionen, was erfreulich sei, schrieb Alex Sloane am Donnerstagabend nach einer Telefonkonferenz mit dem Chef des Aromenherstellers./rob/ag/jkr
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 17:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Symrise
Zusammenfassung: Symrise Equal Weight
|Unternehmen:
Symrise AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
84,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
72,82 €
|Abst. Kursziel*:
15,35%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
72,12 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,47%
|
Analyst Name:
Alex Sloane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
91,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
