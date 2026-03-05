Barclays Capital

Symrise Equal Weight

11:06 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die Zeichen stünden nach "Margen-Reparatur" wieder auf Wachstumsinvestitionen, was erfreulich sei, schrieb Alex Sloane am Donnerstagabend nach einer Telefonkonferenz mit dem Chef des Aromenherstellers./rob/ag/jkr

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 17:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 04:00 / GMT

