Symrise Aktie

72,12 EUR -0,32 EUR -0,44 %
STU
Marktkap. 9,92 Mrd. EUR

KGV 38,70
WKN SYM999

ISIN DE000SYM9999

Symbol SYIEF

Barclays Capital

Symrise Equal Weight

11:06 Uhr
Symrise Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Symrise AG
72,12 EUR -0,32 EUR -0,44%
Charts| News| Analysen
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die Zeichen stünden nach "Margen-Reparatur" wieder auf Wachstumsinvestitionen, was erfreulich sei, schrieb Alex Sloane am Donnerstagabend nach einer Telefonkonferenz mit dem Chef des Aromenherstellers./rob/ag/jkr

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 17:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Symrise

Zusammenfassung: Symrise Equal Weight

Unternehmen:
Symrise AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
84,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
72,82 €		 Abst. Kursziel*:
15,35%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
72,12 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,47%
Analyst Name:
Alex Sloane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
91,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

